https://ria.ru/20210101/spisok-1591766556.html

Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности

Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности

Обновленный перечень оборудования и инструментов, необходимых для технического обслуживания и ремонта средств пожарной безопасности зданий и сооружений,... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T14:50

2021-01-01T14:50

2021-01-01T14:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обновленный перечень оборудования и инструментов, необходимых для технического обслуживания и ремонта средств пожарной безопасности зданий и сооружений, вступает в силу в России с 1 января 2021 года; среди оборудования - весы, приборы для измерения освещенности, а также глубины отверстий.Согласно приказу МЧС России "Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", в обновленный перечень вошло почти 40 наименований технических средств.В перечень также вошли приборы для измерения давления газа, определения влажности воздуха, техническое средство для нанесения огнезащитных составов методом распыления, инструмент и безопасный источник освещения с напряжением питания не более 36 вольт для выполнения работ по разборке и ремонту первичных средств пожаротушения.

https://ria.ru/20201231/pozhar-1591668199.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)