Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обновленный перечень оборудования и инструментов, необходимых для технического обслуживания и ремонта средств пожарной безопасности зданий и сооружений, вступает в силу в России с 1 января 2021 года; среди оборудования - весы, приборы для измерения освещенности, а также глубины отверстий.
Согласно приказу МЧС России "Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", в обновленный перечень вошло почти 40 наименований технических средств.
"Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности ... Техническое средство, предназначенное для определения массы ... Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий", - говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечень также вошли приборы для измерения давления газа, определения влажности воздуха, техническое средство для нанесения огнезащитных составов методом распыления, инструмент и безопасный источник освещения с напряжением питания не более 36 вольт для выполнения работ по разборке и ремонту первичных средств пожаротушения.