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Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности
Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности
Обновленный перечень оборудования и инструментов, необходимых для технического обслуживания и ремонта средств пожарной безопасности зданий и сооружений,... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:50
2021-01-01T14:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обновленный перечень оборудования и инструментов, необходимых для технического обслуживания и ремонта средств пожарной безопасности зданий и сооружений, вступает в силу в России с 1 января 2021 года; среди оборудования - весы, приборы для измерения освещенности, а также глубины отверстий.Согласно приказу МЧС России "Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", в обновленный перечень вошло почти 40 наименований технических средств.В перечень также вошли приборы для измерения давления газа, определения влажности воздуха, техническое средство для нанесения огнезащитных составов методом распыления, инструмент и безопасный источник освещения с напряжением питания не более 36 вольт для выполнения работ по разборке и ремонту первичных средств пожаротушения.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности

14:50 01.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Обновленный перечень оборудования и инструментов, необходимых для технического обслуживания и ремонта средств пожарной безопасности зданий и сооружений, вступает в силу в России с 1 января 2021 года; среди оборудования - весы, приборы для измерения освещенности, а также глубины отверстий.
Согласно приказу МЧС России "Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", в обновленный перечень вошло почти 40 наименований технических средств.
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"Техническое средство, предназначенное для измерения освещенности ... Техническое средство, предназначенное для определения массы ... Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий", - говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечень также вошли приборы для измерения давления газа, определения влажности воздуха, техническое средство для нанесения огнезащитных составов методом распыления, инструмент и безопасный источник освещения с напряжением питания не более 36 вольт для выполнения работ по разборке и ремонту первичных средств пожаротушения.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
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