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В России вступили в силу новые правила оценки пожарного риска
В России вступили в силу новые правила оценки пожарного риска
Новые правила расчета оценки пожарного риска объектов с массовым пребыванием людей на территории России, в том числе на производственных предприятиях, вступят в РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:54
2021-01-01T12:54
2021-01-01T12:54
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые правила расчета оценки пожарного риска объектов с массовым пребыванием людей на территории России, в том числе на производственных предприятиях, вступят в силу с 1 января 2021 года.Методики расчета оценки пожарного риска будут основываться на анализе пожарной опасности объектов, оценке последствий воздействия опасных факторов пожара на людей при различных сценариях его развития, а также степени опасности объекта, в результате возгорания на котором могут погибнуть 10 человек и более.Результаты расчета пожарного риска планируется оформлять в виде отчета с выводом о соответствии или несоответствии расчетных величин нормативам "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".В отчет также будут включаться данные по количеству пожарных отсеков, эвакуационных выходов с этажа и из всего здания, площадь и места размещения зон безопасности для маломобильных граждан, поэтажные планы объекта, сведения о наличии и работоспособности систем противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.В документе для производственных объектов с магистральными трубопроводами дополнительно к исходным данным планируется указывать их диаметр и толщину стенки, глубину и метод прокладки, наличие переходов через автомобильные и железные дороги, инженерные коммуникации, а также прохождение трасс через водные и заболоченные участки.
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общество
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые правила расчета оценки пожарного риска объектов с массовым пребыванием людей на территории России, в том числе на производственных предприятиях, вступят в силу с 1 января 2021 года.
"Определение расчетных величин пожарного риска будет проводиться по методикам, утверждаемым министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в постановлении правительства "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска", которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Методики расчета оценки пожарного риска будут основываться на анализе пожарной опасности объектов, оценке последствий воздействия опасных факторов пожара на людей при различных сценариях его развития, а также степени опасности объекта, в результате возгорания на котором могут погибнуть 10 человек и более.
Результаты расчета пожарного риска планируется оформлять в виде отчета с выводом о соответствии или несоответствии расчетных величин нормативам "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".
В отчет также будут включаться данные по количеству пожарных отсеков, эвакуационных выходов с этажа и из всего здания, площадь и места размещения зон безопасности для маломобильных граждан, поэтажные планы объекта, сведения о наличии и работоспособности систем противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
В документе для производственных объектов с магистральными трубопроводами дополнительно к исходным данным планируется указывать их диаметр и толщину стенки, глубину и метод прокладки, наличие переходов через автомобильные и железные дороги, инженерные коммуникации, а также прохождение трасс через водные и заболоченные участки.