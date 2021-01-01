https://ria.ru/20210101/pravila-1591759316.html

В России вступили в силу новые правила оценки пожарного риска

В России вступили в силу новые правила оценки пожарного риска

Новые правила расчета оценки пожарного риска объектов с массовым пребыванием людей на территории России, в том числе на производственных предприятиях, вступят в РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:54

2021-01-01T12:54

2021-01-01T12:54

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новые правила расчета оценки пожарного риска объектов с массовым пребыванием людей на территории России, в том числе на производственных предприятиях, вступят в силу с 1 января 2021 года.Методики расчета оценки пожарного риска будут основываться на анализе пожарной опасности объектов, оценке последствий воздействия опасных факторов пожара на людей при различных сценариях его развития, а также степени опасности объекта, в результате возгорания на котором могут погибнуть 10 человек и более.Результаты расчета пожарного риска планируется оформлять в виде отчета с выводом о соответствии или несоответствии расчетных величин нормативам "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".В отчет также будут включаться данные по количеству пожарных отсеков, эвакуационных выходов с этажа и из всего здания, площадь и места размещения зон безопасности для маломобильных граждан, поэтажные планы объекта, сведения о наличии и работоспособности систем противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.В документе для производственных объектов с магистральными трубопроводами дополнительно к исходным данным планируется указывать их диаметр и толщину стенки, глубину и метод прокладки, наличие переходов через автомобильные и железные дороги, инженерные коммуникации, а также прохождение трасс через водные и заболоченные участки.

https://realty.ria.ru/20210101/sigarety-1591758020.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество