При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид
15:24 01.01.2021 (обновлено: 15:43 01.01.2021)
КАЛИНИНГРАД, 1 янв - РИА Новости. Восьмилетний ребенок-инвалид погиб при пожаре в частном доме в Калининграде, следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.
"Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном доме по улице Черноморской в Калининграде обнаружено тело 8-летнего инвалида-колясочника. Его 14-летнего брата удалось спасти. По предварительным данным, родители в момент возгорания дома отсутствовали, пожар заметили соседи, которые и позвонили в экстренные службы", - сказала Гацко.
Она отметила, что в настоящее время следователи СКР завершили осмотр места происшествия, установили предположительный очаг возгорания - в одной из комнат на первом этаже. Основной версией произошедшего является неосторожное обращение с огнем. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели.
Следственным отделом по Ленинградскому району Калининграда регионального управления СК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности). Ход следствия контролирует лично руководитель регионального управления СКР Дмитрий Бочаров.
Прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту пожара.
"Прокуратурой незамедлительно организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Кроме того, проводится проверка органов системы профилактики. На контроле в прокуратуре находится ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту причинения смерти по неосторожности", - сообщили в прокуратуре.