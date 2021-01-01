https://ria.ru/20210101/pozhar-1591768874.html

При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид

При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид

Восьмилетний ребенок-инвалид погиб при пожаре в частном доме в Калининграде, следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T15:24

2021-01-01T15:24

2021-01-01T15:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 1 янв - РИА Новости. Восьмилетний ребенок-инвалид погиб при пожаре в частном доме в Калининграде, следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.Она отметила, что в настоящее время следователи СКР завершили осмотр места происшествия, установили предположительный очаг возгорания - в одной из комнат на первом этаже. Основной версией произошедшего является неосторожное обращение с огнем. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели.Следственным отделом по Ленинградскому району Калининграда регионального управления СК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности). Ход следствия контролирует лично руководитель регионального управления СКР Дмитрий Бочаров.Прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту пожара.

https://ria.ru/20210101/pozhar-1591751322.html

россия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия