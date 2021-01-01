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При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид
При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид
Восьмилетний ребенок-инвалид погиб при пожаре в частном доме в Калининграде, следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:24
2021-01-01T15:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 1 янв - РИА Новости. Восьмилетний ребенок-инвалид погиб при пожаре в частном доме в Калининграде, следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.Она отметила, что в настоящее время следователи СКР завершили осмотр места происшествия, установили предположительный очаг возгорания - в одной из комнат на первом этаже. Основной версией произошедшего является неосторожное обращение с огнем. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели.Следственным отделом по Ленинградскому району Калининграда регионального управления СК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности). Ход следствия контролирует лично руководитель регионального управления СКР Дмитрий Бочаров.Прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту пожара.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия

При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид

15:24 01.01.2021 (обновлено: 15:43 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЛИНИНГРАД, 1 янв - РИА Новости. Восьмилетний ребенок-инвалид погиб при пожаре в частном доме в Калининграде, следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам представитель ведомства Наталья Гацко.

"Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном доме по улице Черноморской в Калининграде обнаружено тело 8-летнего инвалида-колясочника. Его 14-летнего брата удалось спасти. По предварительным данным, родители в момент возгорания дома отсутствовали, пожар заметили соседи, которые и позвонили в экстренные службы", - сказала Гацко.

Она отметила, что в настоящее время следователи СКР завершили осмотр места происшествия, установили предположительный очаг возгорания - в одной из комнат на первом этаже. Основной версией произошедшего является неосторожное обращение с огнем. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели.
Следственным отделом по Ленинградскому району Калининграда регионального управления СК возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности). Ход следствия контролирует лично руководитель регионального управления СКР Дмитрий Бочаров.
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Прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту пожара.

"Прокуратурой незамедлительно организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Кроме того, проводится проверка органов системы профилактики. На контроле в прокуратуре находится ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту причинения смерти по неосторожности", - сообщили в прокуратуре.

 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьКалининградПроисшествия
 
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