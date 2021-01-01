https://ria.ru/20210101/pozhar-1591746924.html

Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи

Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи

Спасателям удалось потушить возгорание лесной подстилки близ селя Верхний Юрт в Сочи, где огнем было охвачено около 500 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T07:35

2021-01-01T07:35

2021-01-01T07:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 1 янв - РИА Новости. Спасателям удалось потушить возгорание лесной подстилки близ селя Верхний Юрт в Сочи, где огнем было охвачено около 500 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.В новогоднюю ночь во время запуска фейерверков в Хостинском районе Сочи близ села Верхний Юрт загорелась лесная подстилка. По данным МЧС, площадь возгорания составила 500 квадратных метров по кромке, угрозы населенному пункту нет.К тушению пожара были привлечены 36 человек,11 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек, семь единиц техники.

https://ria.ru/20201231/pozhar-1591668199.html

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия