https://ria.ru/20210101/poroshenko-1591742416.html

Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян

Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян

Политолог Наталия Елисеева в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко об операции по задержанию... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T01:40

2021-01-01T01:40

2021-01-01T01:40

наталия елисеева

россия

петр порошенко

служба безопасности украины

верховная рада украины

дмитрий песков

москва

минск

белоруссия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Политолог Наталия Елисеева в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко об операции по задержанию россиян в столице Белоруссии.Ранее экс-президент Украины заявил, что якобы санкционировал эту операцию.По мнению эксперта, таким образом Порошенко пытается напомнить о своем существовании и вернуться в большую политику. Елисеева уверена, что его не устраивает уровень депутата Рады.Специалист считает, что президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет свои позиции, и Порошенко "старается придать себе вес".О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Власти республики называли их "боевиками ЧВК" и подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию.Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Украины, которые пытались задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Предполагалось под предлогом работы в третьей стране заманить их в Минск, откуда они должны были вылететь в Турцию. Самолет планировалось посадить на территории Украины, а задержанных спецслужбы этой страны рассчитывали использовать для обмена пленными. Однако операция сорвалась из-за утечки данных. Киев опроверг эти сообщения. Как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.

https://ria.ru/20201228/zelenskiy-1591308930.html

https://ria.ru/20200816/1575849644.html

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минск

белоруссия

украина

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наталия елисеева, россия, петр порошенко, служба безопасности украины, верховная рада украины, дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, украина, в мире