Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Политолог Наталия Елисеева в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко об операции по задержанию россиян в столице Белоруссии.
Ранее экс-президент Украины заявил, что якобы санкционировал эту операцию.
"Одно дело быть хедлайнером в политике целого государства, определять все основные направления, как-то диктовать свои условия. Другое дело быть просто депутатом и заниматься другими вещами", — обратила внимание Елисеева.
Специалист считает, что президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет свои позиции, и Порошенко "старается придать себе вес".
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О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Власти республики называли их "боевиками ЧВК" и подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию.
Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Украины, которые пытались задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Предполагалось под предлогом работы в третьей стране заманить их в Минск, откуда они должны были вылететь в Турцию. Самолет планировалось посадить на территории Украины, а задержанных спецслужбы этой страны рассчитывали использовать для обмена пленными. Однако операция сорвалась из-за утечки данных. Киев опроверг эти сообщения. Как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.
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