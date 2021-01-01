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Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
Политолог Наталия Елисеева в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко об операции по задержанию... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T01:40
2021-01-01T01:40
наталия елисеева
россия
петр порошенко
служба безопасности украины
верховная рада украины
дмитрий песков
москва
минск
белоруссия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Политолог Наталия Елисеева в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко об операции по задержанию россиян в столице Белоруссии.Ранее экс-президент Украины заявил, что якобы санкционировал эту операцию.По мнению эксперта, таким образом Порошенко пытается напомнить о своем существовании и вернуться в большую политику. Елисеева уверена, что его не устраивает уровень депутата Рады.Специалист считает, что президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет свои позиции, и Порошенко "старается придать себе вес".О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Власти республики называли их "боевиками ЧВК" и подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию.Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Украины, которые пытались задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Предполагалось под предлогом работы в третьей стране заманить их в Минск, откуда они должны были вылететь в Турцию. Самолет планировалось посадить на территории Украины, а задержанных спецслужбы этой страны рассчитывали использовать для обмена пленными. Однако операция сорвалась из-за утечки данных. Киев опроверг эти сообщения. Как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.
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наталия елисеева, россия, петр порошенко, служба безопасности украины, верховная рада украины, дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, украина, в мире

Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян

01:40 01.01.2021
 
© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Политолог Наталия Елисеева в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала высказывание бывшего президента Украины Петра Порошенко об операции по задержанию россиян в столице Белоруссии.
Ранее экс-президент Украины заявил, что якобы санкционировал эту операцию.
По мнению эксперта, таким образом Порошенко пытается напомнить о своем существовании и вернуться в большую политику. Елисеева уверена, что его не устраивает уровень депутата Рады.
"Одно дело быть хедлайнером в политике целого государства, определять все основные направления, как-то диктовать свои условия. Другое дело быть просто депутатом и заниматься другими вещами", — обратила внимание Елисеева.
Специалист считает, что президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет свои позиции, и Порошенко "старается придать себе вес".
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Бывший мэр Харькова заявил, что Зеленский превратился в Порошенко
О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Власти республики называли их "боевиками ЧВК" и подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию.
Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Украины, которые пытались задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Предполагалось под предлогом работы в третьей стране заманить их в Минск, откуда они должны были вылететь в Турцию. Самолет планировалось посадить на территории Украины, а задержанных спецслужбы этой страны рассчитывали использовать для обмена пленными. Однако операция сорвалась из-за утечки данных. Киев опроверг эти сообщения. Как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
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Наталия ЕлисееваРоссияПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковМоскваМинскБелоруссияУкраинаВ мире
 
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