https://ria.ru/20210101/pokhudenie-1591771778.html

Самая толстая женщина России рассказала о похудении на 150 килограммов

Самая толстая женщина России рассказала о похудении на 150 килограммов

Наталья Руденко рассказала журналистам V1.RU о том, как похудела на 150 килограммов за два года. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T16:07

2021-01-01T16:07

2021-01-01T16:36

россия

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Наталья Руденко рассказала журналистам V1.RU о том, как похудела на 150 килограммов за два года. Женщина, носившая неофициальное звание самой толстой женщины России, два года назад весила 280 килограммов. Тогда же врач поставил перед ней цель сбросить лишний вес до 70 килограммов. При помощи хирургического вмешательства Руденко похудела в первый год на центнер, а затем избавилась еще от 50 килограммов. При этом ее история не обошлась без трудностей. Были и истерики, и срывы, и прибавление веса. Однако Руденко признается, что с каждым потерянным килограммом к ней возвращается уверенность в собственных силах. До намеченной цели женщине осталось похудеть еще на 50 килограммов.

https://ria.ru/20201011/pokhudenie-1579247774.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество