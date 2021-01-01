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В России запретили прокат маломерных судов в зоне купания на пляжах
В России запретили прокат маломерных судов в зоне купания на пляжах
Пункты проката маломерных судов с 1 января 2021 года запрещается размещать на всех пляжах в России в зоне купания отдыхающих. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:03
2021-01-01T14:03
2021-01-01T14:03
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пункты проката маломерных судов с 1 января 2021 года запрещается размещать на всех пляжах в России в зоне купания отдыхающих.Кроме того, на пляжах теперь запрещены спуск в воду и движение по водоему маломерных судов в зоне купания. Исключением являются только спасательные катера и лодки.Документом также запрещены работы в зоне купания в темное время суток.
https://ria.ru/20210101/plyazh-1591762039.html
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