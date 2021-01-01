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Россиянам запретили брать животных на пляж, кроме собак-поводырей
Россиянам запретили брать животных на пляж, кроме собак-поводырей
Россиянам запрещается брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей, с 1 января 2021 года. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T13:33
2021-01-01T13:33
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россиянам запрещается брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей, с 1 января 2021 года.Кроме того, посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также "допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся". Кроме того, нельзя купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, а также заплывать за буйки, срывать их или притапливать."На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее двух метров от внешней стороны границы зоны купания", - отмечается в документе.Устанавливаются также обязательные требования к владельцам пляжей. Так, например, с 1 июля 2021 года они будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о ЧС.
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РИА Новости
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общество

Россиянам запретили брать животных на пляж, кроме собак-поводырей

13:33 01.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТренировка собак-поводырей в Москве
Тренировка собак-поводырей в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россиянам запрещается брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей, с 1 января 2021 года.
"Посетителям пляжей запрещается... 4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", - следует из единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
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Кроме того, посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также "допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся". Кроме того, нельзя купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, а также заплывать за буйки, срывать их или притапливать.
"На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее двух метров от внешней стороны границы зоны купания", - отмечается в документе.
Устанавливаются также обязательные требования к владельцам пляжей. Так, например, с 1 июля 2021 года они будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о ЧС.
 
Общество
 
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