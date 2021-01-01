https://ria.ru/20210101/plyazh-1591762039.html

Россиянам запретили брать животных на пляж, кроме собак-поводырей

Россиянам запретили брать животных на пляж, кроме собак-поводырей

Россиянам запрещается брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей, с 1 января 2021 года. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T13:33

2021-01-01T13:33

2021-01-01T13:33

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россиянам запрещается брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей, с 1 января 2021 года.Кроме того, посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также "допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся". Кроме того, нельзя купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, а также заплывать за буйки, срывать их или притапливать."На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее двух метров от внешней стороны границы зоны купания", - отмечается в документе.Устанавливаются также обязательные требования к владельцам пляжей. Так, например, с 1 июля 2021 года они будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о ЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/zhivotnye-1591688891.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество