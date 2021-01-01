https://ria.ru/20210101/pirotekhnika-1591763658.html

В России организаторов обязали согласовывать шоу с пиротехникой

В России организаторов обязали согласовывать шоу с пиротехникой

Организаторы концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в РФ при использовании специальных эффектов и фейерверков с 1 января 2021 года... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T14:06

2021-01-01T14:06

2021-01-01T14:06

ринат еникеев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Организаторы концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в РФ при использовании специальных эффектов и фейерверков с 1 января 2021 года обязаны согласовывать регламент каждого такого мероприятия с соответствующим органом местного самоуправления и назначать приказом ответственных лиц.Ранее директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что в новые правила противопожарного режима добавлены нормы, касающиеся применения пиротехники на сцене.В ведомстве отметили, что такой регламент со всеми приложениями применяемого оборудования и схемы его размещения должен быть согласован не менее чем за 14 календарных дней до проведения мероприятия."На период подготовки и проведения мероприятия с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов приказом руководителя назначается ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс эксплуатации указанного оборудования и изделий", - заключили в МЧС РФ.

https://ria.ru/20210101/mitingi-1591753410.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество