https://ria.ru/20210101/pirotekhnika-1591763658.html
В России организаторов обязали согласовывать шоу с пиротехникой
В России организаторов обязали согласовывать шоу с пиротехникой
Организаторы концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в РФ при использовании специальных эффектов и фейерверков с 1 января 2021 года... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:06
2021-01-01T14:06
2021-01-01T14:06
ринат еникеев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Организаторы концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в РФ при использовании специальных эффектов и фейерверков с 1 января 2021 года обязаны согласовывать регламент каждого такого мероприятия с соответствующим органом местного самоуправления и назначать приказом ответственных лиц.Ранее директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что в новые правила противопожарного режима добавлены нормы, касающиеся применения пиротехники на сцене.В ведомстве отметили, что такой регламент со всеми приложениями применяемого оборудования и схемы его размещения должен быть согласован не менее чем за 14 календарных дней до проведения мероприятия."На период подготовки и проведения мероприятия с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов приказом руководителя назначается ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс эксплуатации указанного оборудования и изделий", - заключили в МЧС РФ.
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ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Организаторы концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в РФ при использовании специальных эффектов и фейерверков с 1 января 2021 года обязаны согласовывать регламент каждого такого мероприятия с соответствующим органом местного самоуправления и назначать приказом ответственных лиц.
Ранее директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев
сообщил, что в новые правила противопожарного режима добавлены нормы, касающиеся применения пиротехники на сцене.
"Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях не выше II класса опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" может осуществляться только согласно регламента проведения данного мероприятия, который должен быть согласован соответствующим органом местного самоуправления", - сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
В ведомстве отметили, что такой регламент со всеми приложениями применяемого оборудования и схемы его размещения должен быть согласован не менее чем за 14 календарных дней до проведения мероприятия.
"На период подготовки и проведения мероприятия с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов приказом руководителя назначается ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс эксплуатации указанного оборудования и изделий", - заключили в МЧС РФ.