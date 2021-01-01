https://ria.ru/20210101/pirotekhnika-1591747319.html

В России вступили в силу ограничения по пиротехнике на торговых объектах

В России вступили в силу ограничения по пиротехнике на торговых объектах

Торговым объектам на территории России площадью менее 25 квадратных метров с 1 января 2021 года запрещено размещать в торговом зале пиротехнические изделия... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T08:07

2021-01-01T08:07

2021-01-01T08:07

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Торговым объектам на территории России площадью менее 25 квадратных метров с 1 января 2021 года запрещено размещать в торговом зале пиротехнические изделия весом более 100 килограммов.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество