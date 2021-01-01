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В России вступили в силу ограничения по пиротехнике на торговых объектах
В России вступили в силу ограничения по пиротехнике на торговых объектах
Торговым объектам на территории России площадью менее 25 квадратных метров с 1 января 2021 года запрещено размещать в торговом зале пиротехнические изделия... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T08:07
2021-01-01T08:07
2021-01-01T08:07
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Торговым объектам на территории России площадью менее 25 квадратных метров с 1 января 2021 года запрещено размещать в торговом зале пиротехнические изделия весом более 100 килограммов.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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