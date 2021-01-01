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Новогодние салюты и фейерверки осветили небо многих городов мира
Новогодние салюты и фейерверки осветили небо многих городов мира
Во многих городах мира в новогоднюю ночь прогремели торжественные салюты в честь наступления 2021 года. Такие страны как Пакистан, ОАЭ, Берлин, США, Франция, Россия, Сирия и Таиланд проводили трудный 2020 год и встретили новый год красочными фейерверками в небе. В некоторых странах до сих пор сохраняются ограничения из-за коронавируса.
2021-01-01T14:37
2021-01-01T14:37
2021-01-01T14:37
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Новогодние салюты и фейерверки осветили небо многих городов мира
Во многих городах мира в новогоднюю ночь прогремели торжественные салюты в честь наступления 2021 года. Такие страны как Пакистан, ОАЭ, Берлин, США, Франция, Россия, Сирия и Таиланд проводили трудный 2020 год и встретили новый год красочными фейерверками в небе. В некоторых странах до сих пор сохраняются ограничения из-за коронавируса.
2021-01-01T14:37
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видео, видео
Новогодние салюты и фейерверки осветили небо многих городов мира
Во многих городах мира в новогоднюю ночь прогремели торжественные салюты в честь наступления 2021 года. Такие страны как Пакистан, ОАЭ, Берлин, США, Франция, Россия, Сирия и Таиланд проводили трудный 2020 год и встретили новый год красочными фейерверками в небе. В некоторых странах до сих пор сохраняются ограничения из-за коронавируса.
2021-01-01T14:37
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PT1M46S
Новогодние салюты и фейерверки осветили небо многих городов мира
Во многих городах мира в новогоднюю ночь прогремели торжественные салюты в честь наступления 2021 года. Такие страны как Пакистан, ОАЭ, Берлин, США, Франция, Россия, Сирия и Таиланд проводили трудный 2020 год и встретили новый год красочными фейерверками в небе. В некоторых странах до сих пор сохраняются ограничения из-за коронавируса.