Новогодние салюты и фейерверки осветили небо многих городов мира

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Во многих городах мира в новогоднюю ночь прогремели торжественные салюты в честь наступления 2021 года. Такие страны как Пакистан, ОАЭ, Берлин, США, Франция, Россия, Сирия и Таиланд проводили трудный 2020 год и встретили новый год красочными фейерверками в небе. В некоторых странах до сих пор сохраняются ограничения из-за коронавируса.