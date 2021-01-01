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В России запретили курить на территории больниц и школ
В России запретили курить на территории больниц и школ
В России вступил в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек и объектов образования. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T16:32
2021-01-01T16:32
2021-01-01T17:30
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России вступил в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек и объектов образования.Отмечается, что руководители организаций должны размещать на объектах защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". А места, специально отведенные для курения, будут обозначаться знаком "Место курения".Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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общество
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России вступил в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек и объектов образования.
"Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков", — говорится в правилах противопожарного режима.
Отмечается, что руководители организаций должны размещать на объектах защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". А места, специально отведенные для курения, будут обозначаться знаком "Место курения".
Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.