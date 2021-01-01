https://ria.ru/20210101/kurenie-1591774488.html

В России запретили курить на территории больниц и школ

В России запретили курить на территории больниц и школ

В России вступил в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек и объектов образования. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T16:32

2021-01-01T16:32

2021-01-01T17:30

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России вступил в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек и объектов образования.Отмечается, что руководители организаций должны размещать на объектах защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". А места, специально отведенные для курения, будут обозначаться знаком "Место курения".Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

https://realty.ria.ru/20210101/sigarety-1591758020.html

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2021

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общество