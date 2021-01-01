https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591757235.html

В Москве еще 6334 пациента вылечились от COVID-19

В Москве еще 6334 пациента вылечились от COVID-19

Еще 6334 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 633 тысячи, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:16

2021-01-01T12:16

2021-01-01T12:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Еще 6334 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 633 тысячи, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в Москве за сутки подтверждено 5907 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончался 71 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва