Антикоронавирусный новогодний стол. Что съесть для защиты от COVID-19

2021-01-01T08:00

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ученые всего мира активно исследуют эффективность витаминов D, E, C против COVID-19, а также других вирусных респираторных инфекций. Многие богатые полезными веществами продукты входят в традиционный новогодний рацион россиян. На чем стоит сделать акцент в праздничном меню во времена пандемии — в материале РИА Новости. Лосось с грибамиСогласно сразу нескольким работам, в новогоднее меню стоит включить блюда с витамином D. Прежде всего это лосось, сельдь, печень трески, грибы и апельсиновый сок. Эти продукты хоть и не защитят от COVID-19, но могут значительно снизить риск тяжелых осложнений, характерных для болезни. Первые научно обоснованные данные о влиянии витамина D на развитие коронавирусной инфекции появились в сентябре. Тогда иранские и американские ученые обратили внимание, что среди тяжелых пациентов с COVID-19 преобладают те, у кого дефицит этого вещества. Исследователи измерили содержание в сыворотке крови 25-гидроксивитамина D — это маркер уровня витамина D — у 235 человек при их госпитализации. Затем наблюдали за этими пациентами и фиксировали, насколько тяжело у них протекает болезнь, как действует терапия и наблюдаются ли такие симптомы, как потеря сознания и гипоксия. Выяснилось, что больные COVID-19, у которых достаточно витамина D, реже умирают и страдают от тяжелых осложнений.Тогда статья исследователей вызвала вал критики. В частности, специалисты отмечали, что уровень витамина D может быть связан не с инфекцией, а с другими хроническими заболеваниями, например диабетом, которые как раз и приводят к серьезным осложнениям. Однако месяц спустя похожие данные опубликовали испанские ученые. Пятьдесят пациентов с COVID-19 получали витамин D, но лишь один из них попал в отделение интенсивной терапии. В то же время в реанимации оказались почти половина больных, также участвовавших в эксперименте и не принимавших этот препарат. Скорее всего, предполагают специалисты, недостаток витамина D ухудшает состояние заразившихся коронавирусом. Некоторые врачи даже рекомендуют его назначить в качестве профилактики осложнений. Правда, перед этим стоит удостовериться, что у пациента дефицит витамина D. Орехи с масломНелишними на праздничном столе в условиях пандемии будут блюда с подсолнечным маслом или грецкими орехами — из-за витамина Е, который, как показала международная команда ученых, защищает сразу от нескольких инфекционных заболеваний. Возможно, и от COVID-19. В частности, витамин Е влияет на качество и количество Т-клеток, отвечающих за клеточный иммунитет, и увеличивает выработку интерлейкина-2. Этот белок считается фактором роста для многих видов иммунных клеток, в том числе для естественных киллеров — лейкоцитов, которые уничтожают подозрительные клетки, в основном раковые или зараженные вирусами. Кроме того, витамин Е помогает организму противостоять респираторным вирусным инфекциям, к каковым относится и COVID-19. Впрочем, данных о связи содержания в организме витамина Е с вероятностью заражения SARS-CoV-2 и тяжестью болезни пока мало, отмечают авторы работы. Немного больше сведений о воздействии омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Они входят в состав клеточных мембран и необходимы для правильной работы иммунной системы. Согласно работе бразильских и британских исследователей, эти вещества могут предотвращать инфицирование коронавирусом и облегчить симптомы COVID-19. Полезные омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбе, моллюсках и водорослях. Запах Нового годаБельгийские ученые проанализировали больше сотни научных работ, чтобы выяснить действие витамина C при коронавирусной инфекции. Есть эксперименты, показывающие, что он защищает мышей от респираторных болезней. А при развитии цитокинового шторма при COVID-19 витамин С значительно облегчал состояние пациентов. Дело в том, что в высоких дозах он снижает уровень цитокина интерлейкина-6. Похожие результаты получили новозеландские и британские исследователи, установившие, что витамин С снижает риск развития тяжелых клинических осложнений и смертность от COVID-19 на 68 процентов. При этом не придется искать что-то экзотическое: богатые витамином C продукты сопровождают каждую новогоднюю трапезу, в первую очередь это квашеная капуста, мандарины. А вот в алкоголе на Новый год лучше себя ограничить или совсем от него отказаться. Согласно работе ученых из Мэрилендского университета (США), даже небольшие дозы горячительного ослабляют иммунитет и делают человека более восприимчивым к вирусам и бактериям. Спиртное можно заменить более полезными напитками — например, зеленым чаем. По предварительным данным японских ученых, содержащиеся в нем катехины и другие биологически активные вещества способны нейтрализовать значительную долю частиц коронавируса. Кроме того, они замедляют его размножение в культуре клеток.

