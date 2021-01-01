https://ria.ru/20210101/iznasilovanie-1591782846.html

Адвокат экс-дознавательницы раскрыла подробности дела об изнасиловании

Адвокат экс-дознавательницы раскрыла подробности дела об изнасиловании

Адвокат Ирина Валиева, представляющая интересы экс-дознавательницы в суде по делу об изнасиловании тремя бывшими полицейскими в Уфе, рассказала в интервью... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T19:35

2021-01-01T19:35

2021-01-01T19:51

республика башкортостан

уфа

происшествия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Адвокат Ирина Валиева, представляющая интересы экс-дознавательницы в суде по делу об изнасиловании тремя бывшими полицейскими в Уфе, рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", как изменилась жизнь ее подзащитной во время процесса.По ее словам, коллеги и некоторые журналисты пытались затравить девушку, которой на момент инцидента было 23 года. Кроме того, юрист считает, что на суде экс-дознавательницу пытались выставить "не тем человеком" и приписывали ей надуманные негативные характеристики."Моя подзащитная отработала в РОВД всего месяц, особо ни с кем не успела познакомиться. А люди, которые ее не знали, столько про нее наговорили за это время. С какого перепугу она стала резко плохая для всех, а обвиняемые — хорошими?" — возмутилась Валиева.Юрист также подчеркнула, что во время травли потерпевшая старалась игнорировать оскорбления, получала второе высшее образование.Кроме того, как утверждает адвокат, другие юристы предлагали ей деньги взамен на отказ защищать дознавательницу."Он позвонил, сказал: "Вот тебе пять миллионов". Я опешила, промолчала. <…> Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег, и продолжил: "Я понимаю, что мало, ну давай десять". Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до пятнадцати, а потом прибавил еще пять миллионов", — заявила она, отметив, что после отказа ей и подзащитной "объявили войну".По мнению адвоката, противоположная сторона смогла выставить себя в выгодном свете и добиться смягчения приговора."Это дело поначалу казалось несложным: три человека изнасиловали одного. Но по итогу историю перевернули с ног на голову, даже в мою жизнь влезли, что недопустимо. Когда ко мне на улице подходят люди и говорят, мол, ваша девочка поступила неправильно, я отвечаю: "Вы ничего не знаете об этом деле, видите только верхушку", — заключила она.Скандал с изнасилованиемВ 2018 году 23-летняя дознавательница полиции из Уфы обвинила троих начальников в изнасиловании на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но позже отпустили под домашний арест. Их уволили из органов, не дожидаясь приговора. Однако работы также лишилась сама потерпевшая. Процесс в Кировском районном суде длился полгода, подозреваемые вину не признавали.В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил обвиняемым от шести до семи лет колонии. Они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.Летом 2020 года Верховный суд Башкирии оправдал двоих — Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Павлу Яромчуку смягчил приговор до четырех лет колонии. Потерпевшая сторона обжаловала это решение.

https://ria.ru/20200607/1572593599.html

https://ria.ru/20201224/iznasilovanie-1590760765.html

https://ria.ru/20200910/spasenie-1577020425.html

республика башкортостан

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, уфа, происшествия