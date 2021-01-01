Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210101/iznasilovanie-1591782846.html
Адвокат экс-дознавательницы раскрыла подробности дела об изнасиловании
Адвокат экс-дознавательницы раскрыла подробности дела об изнасиловании
Адвокат Ирина Валиева, представляющая интересы экс-дознавательницы в суде по делу об изнасиловании тремя бывшими полицейскими в Уфе, рассказала в интервью... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T19:35
2021-01-01T19:51
республика башкортостан
уфа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153203/86/1532038621_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7787bc46f1d162131073fd1d365b157a.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Адвокат Ирина Валиева, представляющая интересы экс-дознавательницы в суде по делу об изнасиловании тремя бывшими полицейскими в Уфе, рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", как изменилась жизнь ее подзащитной во время процесса.По ее словам, коллеги и некоторые журналисты пытались затравить девушку, которой на момент инцидента было 23 года. Кроме того, юрист считает, что на суде экс-дознавательницу пытались выставить "не тем человеком" и приписывали ей надуманные негативные характеристики."Моя подзащитная отработала в РОВД всего месяц, особо ни с кем не успела познакомиться. А люди, которые ее не знали, столько про нее наговорили за это время. С какого перепугу она стала резко плохая для всех, а обвиняемые — хорошими?" — возмутилась Валиева.Юрист также подчеркнула, что во время травли потерпевшая старалась игнорировать оскорбления, получала второе высшее образование.Кроме того, как утверждает адвокат, другие юристы предлагали ей деньги взамен на отказ защищать дознавательницу."Он позвонил, сказал: "Вот тебе пять миллионов". Я опешила, промолчала. &lt;…&gt; Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег, и продолжил: "Я понимаю, что мало, ну давай десять". Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до пятнадцати, а потом прибавил еще пять миллионов", — заявила она, отметив, что после отказа ей и подзащитной "объявили войну".По мнению адвоката, противоположная сторона смогла выставить себя в выгодном свете и добиться смягчения приговора."Это дело поначалу казалось несложным: три человека изнасиловали одного. Но по итогу историю перевернули с ног на голову, даже в мою жизнь влезли, что недопустимо. Когда ко мне на улице подходят люди и говорят, мол, ваша девочка поступила неправильно, я отвечаю: "Вы ничего не знаете об этом деле, видите только верхушку", — заключила она.Скандал с изнасилованиемВ 2018 году 23-летняя дознавательница полиции из Уфы обвинила троих начальников в изнасиловании на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но позже отпустили под домашний арест. Их уволили из органов, не дожидаясь приговора. Однако работы также лишилась сама потерпевшая. Процесс в Кировском районном суде длился полгода, подозреваемые вину не признавали.В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил обвиняемым от шести до семи лет колонии. Они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.Летом 2020 года Верховный суд Башкирии оправдал двоих — Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Павлу Яромчуку смягчил приговор до четырех лет колонии. Потерпевшая сторона обжаловала это решение.
https://ria.ru/20200607/1572593599.html
https://ria.ru/20201224/iznasilovanie-1590760765.html
https://ria.ru/20200910/spasenie-1577020425.html
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153203/86/1532038621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36418d73c18f9d7feb4837baae46fc1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика башкортостан, уфа, происшествия

Адвокат экс-дознавательницы раскрыла подробности дела об изнасиловании

19:35 01.01.2021 (обновлено: 19:51 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Адвокат Ирина Валиева, представляющая интересы экс-дознавательницы в суде по делу об изнасиловании тремя бывшими полицейскими в Уфе, рассказала в интервью "Московскому комсомольцу", как изменилась жизнь ее подзащитной во время процесса.
По ее словам, коллеги и некоторые журналисты пытались затравить девушку, которой на момент инцидента было 23 года. Кроме того, юрист считает, что на суде экс-дознавательницу пытались выставить "не тем человеком" и приписывали ей надуманные негативные характеристики.
Скриншот видео интервью Гульназ Фахтлисламовы об изнасиловании - РИА Новости, 1920, 07.06.2020
7 июня 2020, 16:15
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
"Моя подзащитная отработала в РОВД всего месяц, особо ни с кем не успела познакомиться. А люди, которые ее не знали, столько про нее наговорили за это время. С какого перепугу она стала резко плохая для всех, а обвиняемые — хорошими?" — возмутилась Валиева.
Юрист также подчеркнула, что во время травли потерпевшая старалась игнорировать оскорбления, получала второе высшее образование.
Кроме того, как утверждает адвокат, другие юристы предлагали ей деньги взамен на отказ защищать дознавательницу.
"Он позвонил, сказал: "Вот тебе пять миллионов". Я опешила, промолчала. <…> Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег, и продолжил: "Я понимаю, что мало, ну давай десять". Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до пятнадцати, а потом прибавил еще пять миллионов", — заявила она, отметив, что после отказа ей и подзащитной "объявили войну".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 15:05
На Урале отменили приговор экс-полицейским за групповое изнасилование
По мнению адвоката, противоположная сторона смогла выставить себя в выгодном свете и добиться смягчения приговора.
"Это дело поначалу казалось несложным: три человека изнасиловали одного. Но по итогу историю перевернули с ног на голову, даже в мою жизнь влезли, что недопустимо. Когда ко мне на улице подходят люди и говорят, мол, ваша девочка поступила неправильно, я отвечаю: "Вы ничего не знаете об этом деле, видите только верхушку", — заключила она.

Скандал с изнасилованием

В 2018 году 23-летняя дознавательница полиции из Уфы обвинила троих начальников в изнасиловании на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но позже отпустили под домашний арест. Их уволили из органов, не дожидаясь приговора. Однако работы также лишилась сама потерпевшая. Процесс в Кировском районном суде длился полгода, подозреваемые вину не признавали.
В конце 2019 года Кировский районный суд Уфы назначил обвиняемым от шести до семи лет колонии. Они также должны были заплатить потерпевшей три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Летом 2020 года Верховный суд Башкирии оправдал двоих — Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Павлу Яромчуку смягчил приговор до четырех лет колонии. Потерпевшая сторона обжаловала это решение.
Сотрудники правоохранительных органов с собакой - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября 2020, 10:25
В Петербурге пес спас девочку от изнасилования
 
Республика БашкортостанУфаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией
07:10В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
07:02Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
06:41Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
06:39Эксперт объяснил, почему надо пользоваться разными паролями
06:29Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники
06:21Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники
06:16В 2020 году запустили более 80 баллистических и космических ракет
06:04В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
05:40Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса
05:37В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
05:30Врач назвала простой способ победить похмелье
05:17В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
04:32Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах
03:59СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
03:24Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
03:23Названы самые успешные фильмы в прокате по итогам 2020 года
03:17Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
03:10Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограммом за праздники
02:31Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео
Лента новостейМолния