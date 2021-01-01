https://ria.ru/20210101/feyerverk-1591741320.html

Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков

Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков

На праздниках многие запасаются салютами и фейерверками, но по региональному законодательству ее использование влечет за собой нарушение покоя граждан и тишины... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T02:13

2021-01-01T02:13

2021-01-01T02:13

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россия

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общество

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Адвокат предупредил о штрафах за запуск фейерверков

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На праздниках многие запасаются салютами и фейерверками, но по региональному законодательству ее использование влечет за собой нарушение покоя граждан и тишины с 23.00 до 7.00. Это прописано в законе Москвы о тишине. Таким образом, салют в будние ночи может повлечь за собой штраф, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Важно соблюдать и правила безопасности. В обычных магазинах продаются пиротехнические изделия от первого до третьего класса опасности. Бенгальский огонь — это первый класс опасности с радиусом опасной зоны в полметра, пиротехника второго класса опасности — с радиусом опасной зоны до 5 метров. "С 1 января за взрыв петарды в квартире, скорее всего, не оштрафуют, но разумно ли это?”, — рассуждает юрист. Большинство "серьезных" салютов можно отнести к пиротехнике третьего класса опасности с радиусом опасной зоны до 30 метров – их запрещено использовать в помещении, на балконах, на крышах, на выступающих частях фасада.

https://ria.ru/20201210/feyerverki-1588531439.html

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россия, штрафы, общество