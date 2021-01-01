https://ria.ru/20210101/feyerverk-1591741320.html
Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
На праздниках многие запасаются салютами и фейерверками, но по региональному законодательству ее использование влечет за собой нарушение покоя граждан и тишины... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T02:13
2021-01-01T02:13
2021-01-01T02:13
новый год—2021
россия
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общество
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Адвокат предупредил о штрафах за запуск фейерверков
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На праздниках многие запасаются салютами и фейерверками, но по региональному законодательству ее использование влечет за собой нарушение покоя граждан и тишины с 23.00 до 7.00. Это прописано в законе Москвы о тишине. Таким образом, салют в будние ночи может повлечь за собой штраф, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Важно соблюдать и правила безопасности. В обычных магазинах продаются пиротехнические изделия от первого до третьего класса опасности. Бенгальский огонь — это первый класс опасности с радиусом опасной зоны в полметра, пиротехника второго класса опасности — с радиусом опасной зоны до 5 метров. "С 1 января за взрыв петарды в квартире, скорее всего, не оштрафуют, но разумно ли это?”, — рассуждает юрист. Большинство "серьезных" салютов можно отнести к пиротехнике третьего класса опасности с радиусом опасной зоны до 30 метров – их запрещено использовать в помещении, на балконах, на крышах, на выступающих частях фасада.
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россия, штрафы, общество
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
На праздниках многие запасаются салютами и фейерверками, но по региональному законодательству ее использование влечет за собой нарушение покоя граждан и тишины с 23.00 до 7.00. Это прописано в законе Москвы
о тишине. Таким образом, салют в будние ночи может повлечь за собой штраф, рассказал агентству "Прайм
" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
"Если вы не все "отстреляли" в новогоднюю ночь и решили продолжить на следующие сутки, то после 23 часов вечера такие действия незаконны и влекут за собой наложение штрафа в размере 1,5 тысячи рублей на физических лиц в соответствии со ст. 3.5 вышеуказанного Закона", — отметил адвокат.
Важно соблюдать и правила безопасности. В обычных магазинах продаются пиротехнические изделия от первого до третьего класса опасности. Бенгальский огонь — это первый класс опасности с радиусом опасной зоны в полметра, пиротехника второго класса опасности — с радиусом опасной зоны до 5 метров.
"С 1 января за взрыв петарды в квартире, скорее всего, не оштрафуют, но разумно ли это?”, — рассуждает юрист.
Большинство "серьезных" салютов можно отнести к пиротехнике третьего класса опасности с радиусом опасной зоны до 30 метров – их запрещено использовать в помещении, на балконах, на крышах, на выступающих частях фасада.
"Ответственность за нарушение гражданами этих требований наступает по ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и предполагает предупреждение или штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Не нарушайте закон, и хороших Вам Новогодних и Рождественских праздников", — заключил юрист.