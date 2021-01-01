https://ria.ru/20210101/evakuatsiya-1591748528.html

В России тренировки по эвакуации из ТЦ будут проходить раз в полгода

В России тренировки по эвакуации из ТЦ будут проходить раз в полгода

Тренировки по эвакуации посетителей и персонала объектов с массовым пребыванием людей в России с 1 января будут проводить не реже одного раза в полгода. Это... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T08:48

2021-01-01T08:48

2021-01-01T08:48

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Тренировки по эвакуации посетителей и персонала объектов с массовым пребыванием людей в России с 1 января будут проводить не реже одного раза в полгода. Это предусмотрено правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства РФ.Подчеркивается, что по новым требованиям запоры и замки на дверях эвакуационных выходов на таких объектах должны свободно открываться изнутри без ключа.Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество