Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210101/evakuatsiya-1591748528.html
В России тренировки по эвакуации из ТЦ будут проходить раз в полгода
В России тренировки по эвакуации из ТЦ будут проходить раз в полгода
Тренировки по эвакуации посетителей и персонала объектов с массовым пребыванием людей в России с 1 января будут проводить не реже одного раза в полгода. Это... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T08:48
2021-01-01T08:48
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155543/11/1555431179_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_d48015bf47c5b83fec15fd1a2efe3b97.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Тренировки по эвакуации посетителей и персонала объектов с массовым пребыванием людей в России с 1 января будут проводить не реже одного раза в полгода. Это предусмотрено правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства РФ.Подчеркивается, что по новым требованиям запоры и замки на дверях эвакуационных выходов на таких объектах должны свободно открываться изнутри без ключа.Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155543/11/1555431179_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c8c0591cee831ab401c8cc9818accbfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

В России тренировки по эвакуации из ТЦ будут проходить раз в полгода

08:48 01.01.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПроверка пожарной безопасности в торговых центрах
Проверка пожарной безопасности в торговых центрах - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Тренировки по эвакуации посетителей и персонала объектов с массовым пребыванием людей в России с 1 января будут проводить не реже одного раза в полгода. Это предусмотрено правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства РФ.
"На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении", - говорится в постановлении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Подчеркивается, что по новым требованиям запоры и замки на дверях эвакуационных выходов на таких объектах должны свободно открываться изнутри без ключа.
Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
08:00
Штрафы, права и самокаты: что изменится в ПДД в 2021-м
 
Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca
15:39В России ввели новые правила пользования маломерными судами
15:38В Израиле миллион человек вакцинировали от коронавируса
15:36В России вступили в силу правила использования ледовых переправ
15:27Катар уведомил ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в его воды
15:26Житель Чувашии застрелил охотника, приняв его за раненого кабана
15:26Россияне резко ответили на призыв Зеленского к Крыму
15:24При пожаре в Калининграде погиб ребенок-инвалид
15:13Эксперты дали советы, как безопасно и нескучно провести праздники
15:05В России вступили в силу правила пользования пляжами
14:55Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе
14:50Утвержден список приборов для ремонта систем пожарной безопасности
14:46В Тверской области дрифт автобуса на гололеде попал на видео
14:38В Карабахе подорвался на мине житель Азербайджана
14:38В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
14:25В США выявили более 227 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:22В Крыму предложили Украине перейти на московское время
14:19В России вступил в силу порядок лицензирования работ по тушению пожаров
14:06В России организаторов обязали согласовывать шоу с пиротехникой
14:03Постпред США раскритиковала бюджет ООН на 2021 год
Лента новостейМолния