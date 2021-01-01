https://ria.ru/20210101/evakuatsiya-1591748528.html
В России тренировки по эвакуации из ТЦ будут проходить раз в полгода
В России тренировки по эвакуации из ТЦ будут проходить раз в полгода
Тренировки по эвакуации посетителей и персонала объектов с массовым пребыванием людей в России с 1 января будут проводить не реже одного раза в полгода. Это... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T08:48
2021-01-01T08:48
2021-01-01T08:48
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Тренировки по эвакуации посетителей и персонала объектов с массовым пребыванием людей в России с 1 января будут проводить не реже одного раза в полгода. Это предусмотрено правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства РФ.Подчеркивается, что по новым требованиям запоры и замки на дверях эвакуационных выходов на таких объектах должны свободно открываться изнутри без ключа.Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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общество
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Тренировки по эвакуации посетителей и персонала объектов с массовым пребыванием людей в России с 1 января будут проводить не реже одного раза в полгода. Это предусмотрено правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства РФ.
"На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении", - говорится в постановлении, размещенном на официальном интернет-портале
правовой информации.
Подчеркивается, что по новым требованиям запоры и замки на дверях эвакуационных выходов на таких объектах должны свободно открываться изнутри без ключа.
Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.