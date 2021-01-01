https://ria.ru/20210101/distantsionka-1591741462.html
В России разрешили законно выходить на удаленную работу
В России разрешили законно выходить на удаленную работу
С 1 января вступает в силу закон об удаленной работе и возможности совмещать дистанционный формат с офисом. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T00:33
2021-01-01T00:33
2021-01-01T12:00
удаленная работа
россия
пенсионный фонд рф
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января вступает в силу закон об удаленной работе и возможности совмещать дистанционный формат с офисом.Закон вводит три основных понятия: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.Работодатель сможет переводить сотрудников на дистанционку в случае ЧС без их согласия, однако его обязуют обеспечить их необходимым оборудованием или же возместить затраты на него. Кроме того, работодателя обязуют проводить сотруднику на удаленке инструктаж по предоставленному оборудованию, тем не менее другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.Перевод на такой режим работы не дает работодателю основания для снижения зарплаты. Помимо этого, закон устанавливает оплату командировок работникам на удаленке. Вместе с тем такого работника разрешается уволить, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины. При этом сохраняется право работающих на дистанционке быть офлайн. Нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.В случае болезни работникам на удаленке разрешают отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности". При заключении трудового договора можно будет вносить сведения о найме в бумажную трудовую, если работник озвучит такое пожелание. Обмен документом будет возможен в том числе по почте.Заключение, расторжение договора и подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверять электронной цифровой подписью. Что касается остальных документов, то формат подтверждения их подлинности выбирается на основе договоренности работодателя и работника.Кроме того, с 1 января 2021 года вводится ответственность за нарушение работодателями порядка и срока предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации сведений о трудовой деятельности. Штраф для должностных лиц установлен в размере от 300 до 500 рублей.
https://ria.ru/20201221/udalenka-1590146267.html
https://ria.ru/20201228/distantsionka-1591167449.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удаленная работа, россия, пенсионный фонд рф, москва, общество
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января вступает в силу закон об удаленной работе и возможности совмещать дистанционный формат с офисом.
Закон вводит три основных понятия: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.
Работодатель сможет переводить сотрудников на дистанционку в случае ЧС без их согласия, однако его обязуют обеспечить их необходимым оборудованием или же возместить затраты на него. Кроме того, работодателя обязуют проводить сотруднику на удаленке инструктаж по предоставленному оборудованию, тем не менее другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.
Перевод на такой режим работы не дает работодателю основания для снижения зарплаты. Помимо этого, закон устанавливает оплату командировок работникам на удаленке. Вместе с тем такого работника разрешается уволить, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины. При этом сохраняется право работающих на дистанционке быть офлайн. Нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.
В случае болезни работникам на удаленке разрешают отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности". При заключении трудового договора можно будет вносить сведения о найме в бумажную трудовую, если работник озвучит такое пожелание. Обмен документом будет возможен в том числе по почте.
Заключение, расторжение договора и подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверять электронной цифровой подписью. Что касается остальных документов, то формат подтверждения их подлинности выбирается на основе договоренности работодателя и работника.
Кроме того, с 1 января 2021 года вводится ответственность за нарушение работодателями порядка и срока предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации
сведений о трудовой деятельности. Штраф для должностных лиц установлен в размере от 300 до 500 рублей.