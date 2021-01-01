https://ria.ru/20210101/bandera-1591785843.html

На Украине прошли шествия в честь Бандеры

На Украине прошли шествия в честь Бандеры

Шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошло в центре Киева, трансляцию вел украинский Пятый... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T21:12

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станислав шевченко

украинская повстанческая армия

степан бандера

киев

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КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошло в центре Киева, трансляцию вел украинский Пятый канал на своем YouTube-канале.Участники собрались в парке Шевченко, зажгли факелы и двинулись колонной по центру Киева, размахивая флагами Украины, партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Украинской повстанческой армии"* и националистического объединения "Свобода".Также некоторые из националистов несли портреты Бандеры.Мероприятие завершилось минутой молчания на майдане Независимости. В акции также приняла участие группа людей с бело-красно-белыми флагами. Во время шествия полиция частично перекрывала движение в центре города.Аналогичные акции прошли также в ряде других городов Украины.Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов и общественных деятелей.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200609/1572685664.html

https://ria.ru/20200125/1563855528.html

киев

украина

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станислав шевченко, украинская повстанческая армия, степан бандера, киев, украина, в мире