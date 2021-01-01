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Новый год—2021
https://ria.ru/20210101/astrologiya-1591741624.html
Астролог дала финансовый прогноз на 2021 год
Астролог дала финансовый прогноз на 2021 год
Год 2020-й в материальном плане был очень непростым. Что ждать от 2021 года в плане финансов и какой знак зодиака будет самым успешным, рассказала в интервью... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T02:11
2021-01-01T02:11
новый год—2021
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Год 2020-й в материальном плане был очень непростым. Что ждать от 2021 года в плане финансов и какой знак зодиака будет самым успешным, рассказала в интервью радио Sputnik астролог Фаина Щербина.Она объяснила, что в декабре Сатурн и Юпитер вышли из Козерога и вошли в знак Водолея. И это, по словам астролога, предопределит очень противоречивый характер ближайшего будущего в плане финансов, поскольку Сатурн – это сжатие, а Юпитер – расширение. Астролог уверена, что самым успешным знаком в 2021 году будет Водолей: у него всегда много идей, хотя он не всегда их воплощает в жизнь. "В этом году у Водолея есть возможность воплотить в жизнь все свои идеи, потому что Юпитер – это расширение, экспансия в том числе и идей, а Сатурн – это коробочка, которая может эти идеи структурировать и воплотить в жизнь", ‒ считает Щербина.По ее прогнозу, люди, которые принадлежат к Весам и Близнецам, также будут более успешны в 2021 году. Некоторые другие знаки будут менее успешны, но у них будет шанс, ‒ это Овен, Лев и Стрелец, предупредила астролог."Знаки, которым будет достаточно сложно – Телец, Скорпион и Рак. Эти знаки будут наиболее напряженные. Нейтральными будут Козерог, Рыба и Дева", – заключила Щербина.
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россия, астрология, общество

Астролог дала финансовый прогноз на 2021 год

02:11 01.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Год 2020-й в материальном плане был очень непростым. Что ждать от 2021 года в плане финансов и какой знак зодиака будет самым успешным, рассказала в интервью радио Sputnik астролог Фаина Щербина.
Она объяснила, что в декабре Сатурн и Юпитер вышли из Козерога и вошли в знак Водолея. И это, по словам астролога, предопределит очень противоречивый характер ближайшего будущего в плане финансов, поскольку Сатурн – это сжатие, а Юпитер – расширение.

"Мы находимся в последней, пятой волне финансового роста, скорее всего, в ближайшее время получим падение. Сатурн с Юпитером вышли из Козерога и попали в Водолея под управлением Урана: это всегда шторм, непредсказуемость, повышенная волатильность. Время напряжения продлится до 9-10 февраля. Второй шторм я вижу в середине апреля – начале мая. Банки ждут потрясения, скорее всего, люди продолжат изымать деньги. Это скажется и на курсе доллара", – полагает Щербина.

Астролог уверена, что самым успешным знаком в 2021 году будет Водолей: у него всегда много идей, хотя он не всегда их воплощает в жизнь.
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"В этом году у Водолея есть возможность воплотить в жизнь все свои идеи, потому что Юпитер – это расширение, экспансия в том числе и идей, а Сатурн – это коробочка, которая может эти идеи структурировать и воплотить в жизнь", ‒ считает Щербина.
По ее прогнозу, люди, которые принадлежат к Весам и Близнецам, также будут более успешны в 2021 году. Некоторые другие знаки будут менее успешны, но у них будет шанс, ‒ это Овен, Лев и Стрелец, предупредила астролог.
"Знаки, которым будет достаточно сложно – Телец, Скорпион и Рак. Эти знаки будут наиболее напряженные. Нейтральными будут Козерог, Рыба и Дева", – заключила Щербина.
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Новый год—2021РоссияастрологияОбщество
 
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