https://ria.ru/20201231/zhirinovskiy-1591723647.html

Жириновский пообещал прислать новогодние подарки тем, кто остался без них

Жириновский пообещал прислать новогодние подарки тем, кто остался без них

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем новогоднем поздравлении пообещал прислать подарки тем, кто остался без них и почувствовал себя обиженным, а также... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T16:53

2020-12-31T16:53

2020-12-31T21:32

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем новогоднем поздравлении пообещал прислать подарки тем, кто остался без них и почувствовал себя обиженным, а также пожелал россиянам быть милосерднее.Он пожелал россиянам бодрости и оптимизма.

https://ria.ru/20201231/pozdravlenie-1591717814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, владимир жириновский, общество