Жириновский пообещал прислать новогодние подарки тем, кто остался без них
16:53 31.12.2020 (обновлено: 21:32 31.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем новогоднем поздравлении пообещал прислать подарки тем, кто остался без них и почувствовал себя обиженным, а также пожелал россиянам быть милосерднее.
"Если кто-то чувствует себя обиженным, ну нет подарка у вас, напишите мне. Я вышлю вам подарок или деньги на подарок. Москва, Госдума, ЛДПР. Три слова. Немного, потому что приходится помогать тысячам и тысячам. Уходит каждый год десятки миллионов. И уже, наверное, полмиллиарда за 30 лет мы раздали в виде подарков или денег", — сказал Жириновский.
Он пожелал россиянам бодрости и оптимизма.
"Не скучайте, не переживайте, у всех все одинаково, нет абсолютно счастливых людей, абсолютно несчастных, мы все люди... Я всем вам говорю: с Новым годом! Чтобы было хорошее настроение, бодрое — улыбайтесь и дружите, любите и будьте милосерднее!" — добавил он.