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Жириновский пообещал прислать новогодние подарки тем, кто остался без них
Жириновский пообещал прислать новогодние подарки тем, кто остался без них
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем новогоднем поздравлении пообещал прислать подарки тем, кто остался без них и почувствовал себя обиженным, а также... РИА Новости, 31.12.2020
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лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем новогоднем поздравлении пообещал прислать подарки тем, кто остался без них и почувствовал себя обиженным, а также пожелал россиянам быть милосерднее.Он пожелал россиянам бодрости и оптимизма.
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лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский пообещал прислать новогодние подарки тем, кто остался без них

16:53 31.12.2020 (обновлено: 21:32 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем новогоднем поздравлении пообещал прислать подарки тем, кто остался без них и почувствовал себя обиженным, а также пожелал россиянам быть милосерднее.

"Если кто-то чувствует себя обиженным, ну нет подарка у вас, напишите мне. Я вышлю вам подарок или деньги на подарок. Москва, Госдума, ЛДПР. Три слова. Немного, потому что приходится помогать тысячам и тысячам. Уходит каждый год десятки миллионов. И уже, наверное, полмиллиарда за 30 лет мы раздали в виде подарков или денег", — сказал Жириновский.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поздравления россиян с Новым годом в подмосковной резиденции Горки - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 15:52Новый год—2021
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Он пожелал россиянам бодрости и оптимизма.

"Не скучайте, не переживайте, у всех все одинаково, нет абсолютно счастливых людей, абсолютно несчастных, мы все люди... Я всем вам говорю: с Новым годом! Чтобы было хорошее настроение, бодрое — улыбайтесь и дружите, любите и будьте милосерднее!" — добавил он.

 
ЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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