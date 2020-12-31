https://ria.ru/20201231/vzryv-1591667230.html

В жилом доме в Риге произошел взрыв

В жилом доме в Риге произошел взрыв

Один человек пострадал из-за взрыва в жилом доме в рижском районе Агенскалнс, эвакуированы пять человек, говорится в Twitter Государственной... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T04:00

2020-12-31T04:00

2020-12-31T04:04

латвия

рига

взрыв

в мире

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РИГА, 31 дек – РИА Новости. Один человек пострадал из-за взрыва в жилом доме в рижском районе Агенскалнс, эвакуированы пять человек, говорится в Twitter Государственной пожарно-спасательной службы Латвии.Звук взрыва был слышен во многих районах Риги, в нескольких километрах от эпицентра в окнах задрожали стекла, передает корреспондент РИА Новости."Это был очень мощный и громкий взрыв.... Многие не могли дозвониться до 112, звонки просто не уходили... Сейчас тут очень большое количество спасательных служб, полиции и пожарных", - рассказал РИА Новости очевидец Анатолий.

https://ria.ru/20201228/vzryv-1591305491.html

латвия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, рига, взрыв, в мире