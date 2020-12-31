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В жилом доме в Риге произошел взрыв
В жилом доме в Риге произошел взрыв
Один человек пострадал из-за взрыва в жилом доме в рижском районе Агенскалнс, эвакуированы пять человек, говорится в Twitter Государственной... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T04:00
2020-12-31T04:00
2020-12-31T04:04
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РИГА, 31 дек – РИА Новости. Один человек пострадал из-за взрыва в жилом доме в рижском районе Агенскалнс, эвакуированы пять человек, говорится в Twitter Государственной пожарно-спасательной службы Латвии.Звук взрыва был слышен во многих районах Риги, в нескольких километрах от эпицентра в окнах задрожали стекла, передает корреспондент РИА Новости."Это был очень мощный и громкий взрыв.... Многие не могли дозвониться до 112, звонки просто не уходили... Сейчас тут очень большое количество спасательных служб, полиции и пожарных", - рассказал РИА Новости очевидец Анатолий.
https://ria.ru/20201228/vzryv-1591305491.html
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латвия, рига, взрыв, в мире