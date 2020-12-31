Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201231/vzryv-1591667230.html
В жилом доме в Риге произошел взрыв
В жилом доме в Риге произошел взрыв
Один человек пострадал из-за взрыва в жилом доме в рижском районе Агенскалнс, эвакуированы пять человек, говорится в Twitter Государственной... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T04:00
2020-12-31T04:04
латвия
рига
взрыв
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155013/11/1550131195_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_02c854cbe40bb2775db09a11e782c8f3.jpg
РИГА, 31 дек – РИА Новости. Один человек пострадал из-за взрыва в жилом доме в рижском районе Агенскалнс, эвакуированы пять человек, говорится в Twitter Государственной пожарно-спасательной службы Латвии.Звук взрыва был слышен во многих районах Риги, в нескольких километрах от эпицентра в окнах задрожали стекла, передает корреспондент РИА Новости."Это был очень мощный и громкий взрыв.... Многие не могли дозвониться до 112, звонки просто не уходили... Сейчас тут очень большое количество спасательных служб, полиции и пожарных", - рассказал РИА Новости очевидец Анатолий.
https://ria.ru/20201228/vzryv-1591305491.html
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155013/11/1550131195_152:0:2815:1997_1920x0_80_0_0_cbcb539eea4e4e2e1ad2e0b75bb83b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
латвия, рига, взрыв, в мире

В жилом доме в Риге произошел взрыв

04:00 31.12.2020 (обновлено: 04:04 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
РИГА, 31 дек – РИА Новости. Один человек пострадал из-за взрыва в жилом доме в рижском районе Агенскалнс, эвакуированы пять человек, говорится в Twitter Государственной пожарно-спасательной службы Латвии.
"В 01.22 (02.22 мск) был получен вызов в Агенскалнс, Рига, где по предварительной информации в жилом доме произошел взрыв. В трехэтажном здании пострадали 2-й и 3-й этажи и крыша. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, 5 человек были эвакуированы", - говорится в сообщении.
Звук взрыва был слышен во многих районах Риги, в нескольких километрах от эпицентра в окнах задрожали стекла, передает корреспондент РИА Новости.
"Это был очень мощный и громкий взрыв.... Многие не могли дозвониться до 112, звонки просто не уходили... Сейчас тут очень большое количество спасательных служб, полиции и пожарных", - рассказал РИА Новости очевидец Анатолий.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 21:32
В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме
 
ЛатвияРигаВзрывВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Москвичам рассказали о погоде в последний день года
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
Лента новостейМолния