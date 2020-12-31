https://ria.ru/20201231/velikobritaniya-1591734318.html

В Великобритании выявили рекордные 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Великобритании выявили рекордные 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заболевания COVID-19 - выявлено 55 892 зараженных, скончались 964, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T19:43

2020-12-31T19:43

2020-12-31T19:56

англия

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 31 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заболевания COVID-19 - выявлено 55 892 зараженных, скончались 964, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был выявлен у 50 023 человек, умерли 981.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 484 941 человека, умерли 73 331 заболевший.Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

англия, коронавирус covid-19, великобритания, в мире