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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/vaktsinatsiya-1591666750.html
Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T03:36
2020-12-31T07:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
москва
общество
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Инфекционист назвала способ вернуться к привычной жизни в России
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество

Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России

03:36 31.12.2020 (обновлено: 07:05 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОчередь перед процедурным кабинетом, где проходит вакцинация
Очередь перед процедурным кабинетом, где проходит вакцинация - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
"Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией - ред.) хотя бы под 50% (населения - ред.), то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим", - рассказала Шестакова.
Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МоскваОбщество
 
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