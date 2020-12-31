https://ria.ru/20201231/vaktsinatsiya-1591666750.html
Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T03:36
2020-12-31T03:36
2020-12-31T07:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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Инфекционист назвала способ вернуться к привычной жизни в России
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество