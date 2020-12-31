https://ria.ru/20201231/vaktsinatsiya-1591666750.html

Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России

Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России

Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T03:36

2020-12-31T03:36

2020-12-31T07:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

москва

общество

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Инфекционист назвала способ вернуться к привычной жизни в России

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва, общество