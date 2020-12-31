Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591693416.html
Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID
Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием обеспечить украинцев российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:09
2020-12-31T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алексей данилов
максим степанов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_b1334d2c50f7aef1b5466f0485702743.jpg
КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием обеспечить украинцев российской вакциной "Спутник V"."Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины "Спутник V" для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине", — говорится в петиции Николая Исаева. Кроме того, автор требует, чтобы прививка была для украинцев бесплатной, учитывая то, что "в создании вакцины от коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории".Пока петиция набрала всего 15 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения президентом. До окончания голосования остается 90 дней.О том, что Киев не будет закупать российскую вакцину, еще в октябре заявило посольство США на Украине. Об этом же говорили и украинские политики: секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России против Украины. Президент Владимир Зеленский заявлял, что политикам, которые уже привились "Спутником V", не следует верить, по его словам, он больше доверяет Евросоюзу, пообещавшему Украине "настоящую вакцину".Президент России Владимир Путин, со своей стороны, заявлял, что Москва может рассмотреть вопрос о поставках вакцины на Украину, но для этого нужен запрос из Киева. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Верховной раде Виктор Медведчук назвал отказ украинских властей от российской вакцины преступлением.Накануне стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech, а также рассчитывает получить 16 миллионов доз в рамках механизма COVAX.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591683001.html
https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591689721.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_2a455ccabb62ea2da1c6d1965ce543a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, алексей данилов, максим степанов, украина

Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID

12:09 31.12.2020 (обновлено: 15:53 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием обеспечить украинцев российской вакциной "Спутник V".
"Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины "Спутник V" для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине", — говорится в петиции Николая Исаева. Кроме того, автор требует, чтобы прививка была для украинцев бесплатной, учитывая то, что "в создании вакцины от коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории".
Пока петиция набрала всего 15 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения президентом. До окончания голосования остается 90 дней.
О том, что Киев не будет закупать российскую вакцину, еще в октябре заявило посольство США на Украине. Об этом же говорили и украинские политики: секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России против Украины. Президент Владимир Зеленский заявлял, что политикам, которые уже привились "Спутником V", не следует верить, по его словам, он больше доверяет Евросоюзу, пообещавшему Украине "настоящую вакцину".
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 10:17Распространение нового коронавируса
В ЛНР и ДНР первую партию вакцины "Спутник V" ожидают в начале 2021 года
Президент России Владимир Путин, со своей стороны, заявлял, что Москва может рассмотреть вопрос о поставках вакцины на Украину, но для этого нужен запрос из Киева. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Верховной раде Виктор Медведчук назвал отказ украинских властей от российской вакцины преступлением.
Накануне стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech, а также рассчитывает получить 16 миллионов доз в рамках механизма COVAX.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Указатель в Университете здравоохранения Индианы, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 11:26Распространение нового коронавируса
В США работник медцентра намеренно испортил 500 доз вакцины от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алексей ДаниловМаксим СтепановУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния