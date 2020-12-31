https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591693416.html

Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID

Украинцы попросили Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием обеспечить украинцев российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T12:09

2020-12-31T12:09

2020-12-31T15:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

алексей данилов

максим степанов

украина

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КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием обеспечить украинцев российской вакциной "Спутник V"."Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины "Спутник V" для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине", — говорится в петиции Николая Исаева. Кроме того, автор требует, чтобы прививка была для украинцев бесплатной, учитывая то, что "в создании вакцины от коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории".Пока петиция набрала всего 15 голосов из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения президентом. До окончания голосования остается 90 дней.О том, что Киев не будет закупать российскую вакцину, еще в октябре заявило посольство США на Украине. Об этом же говорили и украинские политики: секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России против Украины. Президент Владимир Зеленский заявлял, что политикам, которые уже привились "Спутником V", не следует верить, по его словам, он больше доверяет Евросоюзу, пообещавшему Украине "настоящую вакцину".Президент России Владимир Путин, со своей стороны, заявлял, что Москва может рассмотреть вопрос о поставках вакцины на Украину, но для этого нужен запрос из Киева. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Верховной раде Виктор Медведчук назвал отказ украинских властей от российской вакцины преступлением.Накануне стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech, а также рассчитывает получить 16 миллионов доз в рамках механизма COVAX.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591683001.html

https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591689721.html

украина

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коронавирус covid-19, алексей данилов, максим степанов, украина