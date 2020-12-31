https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591684123.html

Ростех стал единственным владельцем производителя вакцин от гриппа "Форт"

Ростех стал единственным владельцем производителя вакцин от гриппа "Форт"

"Ростех" довел до 100% долю в совместном с Marathon Group производителе вакцины против гриппа "Форт", говорится в сообщении госкорпорации. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T10:31

2020-12-31T10:31

2020-12-31T10:31

россия

marathon group

ростех

грипп

экономика

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Ростех" довел до 100% долю в совместном с Marathon Group производителе вакцины против гриппа "Форт", говорится в сообщении госкорпорации.В начале декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что ГК хочет увеличить долю в "Форте" и получить контрольный пакет."Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" стал единственным владельцем крупнейшего в России производителя вакцин против гриппа, компании "Форт", увеличив свою долю в предприятии до 100%. Ежегодно компания выпускает более 30 миллионов доз профилактических препаратов от гриппа, соответствующих международным стандартам качества", - сообщает "Ростех".Отмечается, что по итогам 2020 года научно-производственный комплекс "Форт" занимает одну из лидирующих позиций в области производства профилактических препаратов от гриппа в мире. До сделки у "Ростеха" был лишь блокпакет 25,01% в компании, 50,01% было у структуры Marathon "МФ-Форт", еще 24,98% у основателя компании Антона Катлинского."Форт" - один из самых быстрорастущих активов в российской фармацевтической отрасли. Ежегодно предприятие выпускает более 30 миллионов доз профилактических препаратов от гриппа, соответствующих международным стандартам качества, в том числе более 10 миллионов доз четырехвалентной вакцины. Мощности позволяют в перспективе нарастить производство четырехвалентной вакцины до 50 миллионов доз в год, что ставит "Форт" в один ряд с крупнейшими мировыми производителями. Консолидация долей позволит нам более эффективно развивать предприятие, продвигать продукцию "Форта" на российском и зарубежном рынках", - заявил Чемезов.По данным ГК, в настоящий момент ведется работа по проведению процедуры преквалификации предприятия Всемирной организацией здравоохранения. Это позволит повысить экспортный потенциал российских противогриппозных вакцин и откроет возможности для работы на рынках Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, поясняет "Ростех".

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584216428.html

https://ria.ru/20200129/1563994111.html

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россия, marathon group, ростех, грипп, экономика