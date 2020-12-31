Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201231/tsirk-1591693885.html
Росгосцирк рассказал о поддержке цирковых артистов в пандемию
Росгосцирк рассказал о поддержке цирковых артистов в пандемию
Правительство РФ выделило более 130 миллионов рублей на поддержку цирковых артистов в период пандемии, все сотрудники цирковой компании получат единоразовую... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:11
2020-12-31T13:54
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей беляков
росгосцирк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591693398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ab683be54659c8fe6a7348e1b1a41de.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 130 миллионов рублей на поддержку цирковых артистов в период пандемии, все сотрудники цирковой компании получат единоразовую выплату в размере от 70 до 90 тысяч рублей, сообщила пресс-служба компании Росгосцирк.Уточняется, что эта мера призвана поддержать артистов, которые оказались без работы практически на восемь месяцев, врио гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков подписал приказ о мерах поддержки работников циркового конвейера в период пандемии."В целях реализации мер поддержки работников циркового конвейера в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 2020 года осуществить дополнительные выплаты к заработной плате", - говорится в документе с указанием, что выплаты будут осуществлены за счет централизованного финансирования.Единоразовая поддержка в размере от 70 до 90 тысяч рублей будет выплачена в срок до 31 декабря включительно всем работникам циркового конвейера компании, заключили в пресс-службе.Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что правительство выделит более 238 миллионов рублей на поддержку частных цирков и зоопарков.
https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591693398_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4269d2a6e78abae0518d49096eacc9a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей беляков, росгосцирк

Росгосцирк рассказал о поддержке цирковых артистов в пандемию

12:11 31.12.2020 (обновлено: 13:54 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРепетиция в Большом Московском цирке
Репетиция в Большом Московском цирке - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 130 миллионов рублей на поддержку цирковых артистов в период пандемии, все сотрудники цирковой компании получат единоразовую выплату в размере от 70 до 90 тысяч рублей, сообщила пресс-служба компании Росгосцирк.
"Правительство Российской Федерации выделило адресную помощь для работников циркового конвейера Росгосцирка. На это направлено более 130 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Смотрительница в Национальном музее Прадо в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 08:00Культура
Итоги 2020 года в культуре: что нового появилось и от чего мы отвыкли
Уточняется, что эта мера призвана поддержать артистов, которые оказались без работы практически на восемь месяцев, врио гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков подписал приказ о мерах поддержки работников циркового конвейера в период пандемии.
"В целях реализации мер поддержки работников циркового конвейера в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 2020 года осуществить дополнительные выплаты к заработной плате", - говорится в документе с указанием, что выплаты будут осуществлены за счет централизованного финансирования.
Единоразовая поддержка в размере от 70 до 90 тысяч рублей будет выплачена в срок до 31 декабря включительно всем работникам циркового конвейера компании, заключили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что правительство выделит более 238 миллионов рублей на поддержку частных цирков и зоопарков.
Господдержка россиян во время пандемии - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
2 апреля 2020, 13:53Инфографика
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
 
КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей БеляковРосгосцирк
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния