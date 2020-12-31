Росгосцирк рассказал о поддержке цирковых артистов в пандемию
12:11 31.12.2020 (обновлено: 13:54 31.12.2020)
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 130 миллионов рублей на поддержку цирковых артистов в период пандемии, все сотрудники цирковой компании получат единоразовую выплату в размере от 70 до 90 тысяч рублей, сообщила пресс-служба компании Росгосцирк.
"Правительство Российской Федерации выделило адресную помощь для работников циркового конвейера Росгосцирка. На это направлено более 130 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Уточняется, что эта мера призвана поддержать артистов, которые оказались без работы практически на восемь месяцев, врио гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков подписал приказ о мерах поддержки работников циркового конвейера в период пандемии.
"В целях реализации мер поддержки работников циркового конвейера в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 2020 года осуществить дополнительные выплаты к заработной плате", - говорится в документе с указанием, что выплаты будут осуществлены за счет централизованного финансирования.
Единоразовая поддержка в размере от 70 до 90 тысяч рублей будет выплачена в срок до 31 декабря включительно всем работникам циркового конвейера компании, заключили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что правительство выделит более 238 миллионов рублей на поддержку частных цирков и зоопарков.
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