https://ria.ru/20201231/roskosmos-1591734008.html

"Роскосмос" де-факто находится под санкциями, заявил Рогозин

"Роскосмос" де-факто находится под санкциями, заявил Рогозин

"Роскосмос" формально не находится под западными санкциями, но де-факто уже давно под ними, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T19:40

2020-12-31T19:40

2020-12-31T19:40

россия

министерство торговли сша

центр управления полетами

космос - риа наука

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дмитрий рогозин

сша

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Роскосмос" формально не находится под западными санкциями, но де-факто уже давно под ними, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В декабре на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).

https://ria.ru/20201231/rogozin-1591670808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство торговли сша, центр управления полетами, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, в мире