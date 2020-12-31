https://ria.ru/20201231/roskosmos-1591734008.html
"Роскосмос" де-факто находится под санкциями, заявил Рогозин
"Роскосмос" де-факто находится под санкциями, заявил Рогозин
"Роскосмос" формально не находится под западными санкциями, но де-факто уже давно под ними, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T19:40
2020-12-31T19:40
2020-12-31T19:40
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Роскосмос" формально не находится под западными санкциями, но де-факто уже давно под ними, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В декабре на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
https://ria.ru/20201231/rogozin-1591670808.html
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россия, министерство торговли сша, центр управления полетами, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, в мире