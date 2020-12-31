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"Роскосмос" де-факто находится под санкциями, заявил Рогозин
"Роскосмос" де-факто находится под санкциями, заявил Рогозин
"Роскосмос" формально не находится под западными санкциями, но де-факто уже давно под ними, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T19:40
2020-12-31T19:40
россия
министерство торговли сша
центр управления полетами
космос - риа наука
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Роскосмос" формально не находится под западными санкциями, но де-факто уже давно под ними, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В декабре на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
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россия, министерство торговли сша, центр управления полетами, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, сша, в мире

"Роскосмос" де-факто находится под санкциями, заявил Рогозин

19:40 31.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Роскосмос" формально не находится под западными санкциями, но де-факто уже давно под ними, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Как это (санкции - ред.) отразится на наших предприятиях, ну скажу так, мы... формально "Роскосмос" не под санкциями, но де-факто давно уже", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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В декабре на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса": Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
 
РоссияМинистерство торговли СШАЦентр управления полетамиКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосДмитрий РогозинСШАВ мире
 
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