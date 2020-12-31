Рогозин возглавил дирекцию "Роскосмоса" по лунным миссиям
17:55 31.12.2020 (обновлено: 19:28 31.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Единая программа лунных исследований создана в России, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы в этом году, буквально уже перед самым Новым годом, приняли решение о создании специальной единой программы лунных исследований... У нас в "Роскосмосе" создана специальная дирекция, я сам ее возглавил, для того, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки. Считаю, что это крайне важные, это новые, собственно говоря, задачи и перспективы и для нашей пилотируемой космонавтики", - сообщил Рогозин экипажу Международной космической связи, видеозапись общения размещена в YouTube-канале "Роскосмоса".
Россия планирует отправить на Луну посадочную станцию "Луна-25" в 2021 году, орбитальную "Луну-26" в 2024 году и ещё одну посадочную "Луну-27" в 2025 году.