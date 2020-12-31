Рогозин возглавил дирекцию "Роскосмоса" по лунным миссиям

"Мы в этом году, буквально уже перед самым Новым годом, приняли решение о создании специальной единой программы лунных исследований... У нас в "Роскосмосе" создана специальная дирекция, я сам ее возглавил, для того, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки. Считаю, что это крайне важные, это новые, собственно говоря, задачи и перспективы и для нашей пилотируемой космонавтики", - сообщил Рогозин экипажу Международной космической связи, видеозапись общения размещена в YouTube-канале "Роскосмоса".