https://ria.ru/20201231/pozdravlenie-1591717814.html
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уходящий 2020 год трудным, отметив, что в новогоднюю ночь привычные пожелания уже не будут дежурными, в них... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:52
2020-12-31T15:52
2020-12-31T16:37
новый год—2021
россия
новый год
дмитрий медведев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591714578_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_eb572d9181d504e4c6548022c204e779.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уходящий 2020 год трудным, отметив, что в новогоднюю ночь привычные пожелания уже не будут дежурными, в них будут вложены новый опыт и искренность."Заканчивается 2020 год - он был очень трудным, принес тяжелые испытания. Мы столкнулись с новой, опасной болезнью, в воздухе витал страх, людей пугала неизвестность. А в какой-то момент вообще всерьез задавался вопрос, сумеет ли человечество справиться с этой глобальной угрозой и выжить. Но нам удалось сделать многое, чтобы помочь друг другу. Мы не позволили экономическим и социальным последствиям пандемии стать разрушительными", - говорится в новогоднем обращении Медведева, видео которого опубликовано на его странице "ВКонтакте".По словам зампреда СБ РФ, в 2020 году в жизнь вернулись такие понятия, как сострадание и сочувствие, забота и поддержка, они обрели свое изначальное, очень важное для каждого человека значение."Новый год - особенный праздник. Он самый долгожданный, самый радостный. В новогоднюю ночь мы всегда желаем друг другу, нашим родственникам, нашим близким простые вещи, чтобы все плохое и трудное осталось в уходящем году, чтобы все были счастливы и здоровы. Обычно эти слова произносились по привычке, в них не вкладывали какого-то особого, глубокого смысла. Сейчас эти фразы уже не будут дежурными, в них новый опыт и искренность, которая, я убежден, сделает нас сильнее и счастливее в наступающем году. Дорогие друзья, я желаю вам, каждому из вас, вашим родным, вашим близким, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть все будет хорошо", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20201231/putin-1591711073.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1f/1591714578_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_95116c4c2e85fcfc884215c006e3ba0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новый год, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
назвал уходящий 2020 год трудным, отметив, что в новогоднюю ночь привычные пожелания уже не будут дежурными, в них будут вложены новый опыт и искренность.
"Заканчивается 2020 год - он был очень трудным, принес тяжелые испытания. Мы столкнулись с новой, опасной болезнью, в воздухе витал страх, людей пугала неизвестность. А в какой-то момент вообще всерьез задавался вопрос, сумеет ли человечество справиться с этой глобальной угрозой и выжить. Но нам удалось сделать многое, чтобы помочь друг другу. Мы не позволили экономическим и социальным последствиям пандемии стать разрушительными", - говорится в новогоднем обращении Медведева, видео которого опубликовано на его странице "ВКонтакте
".
По словам зампреда СБ РФ, в 2020 году в жизнь вернулись такие понятия, как сострадание и сочувствие, забота и поддержка, они обрели свое изначальное, очень важное для каждого человека значение.
"Новый год - особенный праздник. Он самый долгожданный, самый радостный. В новогоднюю ночь мы всегда желаем друг другу, нашим родственникам, нашим близким простые вещи, чтобы все плохое и трудное осталось в уходящем году, чтобы все были счастливы и здоровы. Обычно эти слова произносились по привычке, в них не вкладывали какого-то особого, глубокого смысла. Сейчас эти фразы уже не будут дежурными, в них новый опыт и искренность, которая, я убежден, сделает нас сильнее и счастливее в наступающем году. Дорогие друзья, я желаю вам, каждому из вас, вашим родным, вашим близким, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть все будет хорошо", - сказал Медведев.