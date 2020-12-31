https://ria.ru/20201231/pozdravlenie-1591717814.html

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Медведев поздравил россиян с Новым годом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уходящий 2020 год трудным, отметив, что в новогоднюю ночь привычные пожелания уже не будут дежурными, в них... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T15:52

2020-12-31T15:52

2020-12-31T16:37

новый год—2021

россия

новый год

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал уходящий 2020 год трудным, отметив, что в новогоднюю ночь привычные пожелания уже не будут дежурными, в них будут вложены новый опыт и искренность."Заканчивается 2020 год - он был очень трудным, принес тяжелые испытания. Мы столкнулись с новой, опасной болезнью, в воздухе витал страх, людей пугала неизвестность. А в какой-то момент вообще всерьез задавался вопрос, сумеет ли человечество справиться с этой глобальной угрозой и выжить. Но нам удалось сделать многое, чтобы помочь друг другу. Мы не позволили экономическим и социальным последствиям пандемии стать разрушительными", - говорится в новогоднем обращении Медведева, видео которого опубликовано на его странице "ВКонтакте".По словам зампреда СБ РФ, в 2020 году в жизнь вернулись такие понятия, как сострадание и сочувствие, забота и поддержка, они обрели свое изначальное, очень важное для каждого человека значение."Новый год - особенный праздник. Он самый долгожданный, самый радостный. В новогоднюю ночь мы всегда желаем друг другу, нашим родственникам, нашим близким простые вещи, чтобы все плохое и трудное осталось в уходящем году, чтобы все были счастливы и здоровы. Обычно эти слова произносились по привычке, в них не вкладывали какого-то особого, глубокого смысла. Сейчас эти фразы уже не будут дежурными, в них новый опыт и искренность, которая, я убежден, сделает нас сильнее и счастливее в наступающем году. Дорогие друзья, я желаю вам, каждому из вас, вашим родным, вашим близким, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть все будет хорошо", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20201231/putin-1591711073.html

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россия, новый год, дмитрий медведев, общество