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Новый год—2021
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Мурашко поздравил медиков с Новым годом
Мурашко поздравил медиков с Новым годом
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поздравил медиков с Новым годом, отметив мобилизацию системы здравоохранения в период пандемии и прорыв медицинской науки –... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T08:21
2020-12-31T08:21
новый год—2021
россия
михаил мурашко
новый год
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поздравил медиков с Новым годом, отметив мобилизацию системы здравоохранения в период пандемии и прорыв медицинской науки – регистрацию первой в мире вакцины от коронавируса."Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Этот замечательный семейный праздник всегда наполнен атмосферой счастья, радости и гармонии, ожиданием чудес и светлых перемен. Незадолго до волнующего боя курантов мы традиционно подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее, мечтаем", - говорится в его поздравлении.Министр отметил, что уходящий год был трудным и крайне напряженным, вместе с тем в нем было много того, чем можно гордиться. Прежде всего, считает Мурашко, это сплочение, готовность противостоять серьезнейшим вызовам, таким как пандемия. Он также отметил, что медицинский работник стал поистине национальным героем, "каждый житель страны ощутил теплоту и заботу с вашей стороны"."Общими усилиями нам с вами удалось мобилизовать систему здравоохранения, не допустить взрывного роста заболеваемости, оперативно решить проблемы со средствами индивидуальной защиты и другой медицинской продукцией. Чувство особой гордости вызывает прорыв медицинской науки – первой в мире Россия зарегистрировала вакцину для профилактики ковида, которая уже доказала свою высокую эффективность и используется в практике", - следует из поздравления.Министр здравоохранения также поблагодарил всех медицинских работников страны, поздравил студентов, аспирантов, ординаторов, профессорско-преподавательский состав медвузов и фармацевтических работников.Он напомнил, что впереди у работников системы здравоохранения много работы. С 1 января в стране стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения."Мы постараемся поднять инфраструктуру для оказания этой, самой близкой и востребованной людьми помощи на качественно новый уровень, чтобы наши граждане ощутили реальные перемены к лучшему. Мы также продолжим большую работу по улучшению диагностики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, и, надеюсь, скоро возобновим диспансеризацию. Желаю вам, дорогие друзья, чтобы 2021 год стал счастливым для вас и ваших близких. Оставьте все беды и печали в уходящем 2020-м! И, конечно же, здоровья! С наступающим вас Новым Годом!" - добавил Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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россия, михаил мурашко, новый год, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко поздравил медиков с Новым годом

08:21 31.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поздравил медиков с Новым годом, отметив мобилизацию системы здравоохранения в период пандемии и прорыв медицинской науки – регистрацию первой в мире вакцины от коронавируса.
"Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Этот замечательный семейный праздник всегда наполнен атмосферой счастья, радости и гармонии, ожиданием чудес и светлых перемен. Незадолго до волнующего боя курантов мы традиционно подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее, мечтаем", - говорится в его поздравлении.
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Министр отметил, что уходящий год был трудным и крайне напряженным, вместе с тем в нем было много того, чем можно гордиться. Прежде всего, считает Мурашко, это сплочение, готовность противостоять серьезнейшим вызовам, таким как пандемия. Он также отметил, что медицинский работник стал поистине национальным героем, "каждый житель страны ощутил теплоту и заботу с вашей стороны".
"Общими усилиями нам с вами удалось мобилизовать систему здравоохранения, не допустить взрывного роста заболеваемости, оперативно решить проблемы со средствами индивидуальной защиты и другой медицинской продукцией. Чувство особой гордости вызывает прорыв медицинской науки – первой в мире Россия зарегистрировала вакцину для профилактики ковида, которая уже доказала свою высокую эффективность и используется в практике", - следует из поздравления.
Министр здравоохранения также поблагодарил всех медицинских работников страны, поздравил студентов, аспирантов, ординаторов, профессорско-преподавательский состав медвузов и фармацевтических работников.
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Он напомнил, что впереди у работников системы здравоохранения много работы. С 1 января в стране стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения.
"Мы постараемся поднять инфраструктуру для оказания этой, самой близкой и востребованной людьми помощи на качественно новый уровень, чтобы наши граждане ощутили реальные перемены к лучшему. Мы также продолжим большую работу по улучшению диагностики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, и, надеюсь, скоро возобновим диспансеризацию. Желаю вам, дорогие друзья, чтобы 2021 год стал счастливым для вас и ваших близких. Оставьте все беды и печали в уходящем 2020-м! И, конечно же, здоровья! С наступающим вас Новым Годом!" - добавил Мурашко.
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Новый год—2021РоссияМихаил МурашкоНовый годМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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