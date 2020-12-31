https://ria.ru/20201231/pogoda-1591671680.html

Москвичам рассказали о погоде в последний день года

Москвичам рассказали о погоде в последний день года

Облачная погода, мокрый снег с дождем и местами гололед ожидают москвичей в последний день 2020 года, температура воздуха в столице может подняться до плюс двух РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T07:51

2020-12-31T07:51

2020-12-31T07:51

михаил леус

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег с дождем и местами гололед ожидают москвичей в последний день 2020 года, температура воздуха в столице может подняться до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают москвичей в новогоднюю ночь, температура воздуха будет от нуля до -1 градуса, сообщил Михаил Леус."В новогоднюю ночь погода в Москве ожидается облачная с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега с гололедицей и температурой около нуля градусов, 0…-1", - сказал Леус.

https://ria.ru/20201230/pogoda-1591500591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, общество