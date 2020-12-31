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Москвичам рассказали о погоде в последний день года
Москвичам рассказали о погоде в последний день года
Облачная погода, мокрый снег с дождем и местами гололед ожидают москвичей в последний день 2020 года, температура воздуха в столице может подняться до плюс двух РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T07:51
2020-12-31T07:51
михаил леус
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег с дождем и местами гололед ожидают москвичей в последний день 2020 года, температура воздуха в столице может подняться до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают москвичей в новогоднюю ночь, температура воздуха будет от нуля до -1 градуса, сообщил Михаил Леус."В новогоднюю ночь погода в Москве ожидается облачная с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега с гололедицей и температурой около нуля градусов, 0…-1", - сказал Леус.
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михаил леус, общество

Москвичам рассказали о погоде в последний день года

07:51 31.12.2020
 
© Фото : АГН "Москва"/Любимов АндрейПрезентация дизайнерских новогодних елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"
Презентация дизайнерских новогодних елей в рамках фестиваля Путешествие в Рождество - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Фото : АГН "Москва"/Любимов Андрей
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег с дождем и местами гололед ожидают москвичей в последний день 2020 года, температура воздуха в столице может подняться до плюс двух градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега со слабым дождем. В отдельных районах города и области возможен гололед. Максимальные температуры в центре ноль - плюс 2, в столичном регионе – минус 2 - плюс 3", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают москвичей в новогоднюю ночь, температура воздуха будет от нуля до -1 градуса, сообщил Михаил Леус.
"В новогоднюю ночь погода в Москве ожидается облачная с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега с гололедицей и температурой около нуля градусов, 0…-1", - сказал Леус.
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