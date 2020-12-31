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Выборы президента США — 2020
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Секретная служба США изменит состав охраны Байдена, пишет WP
Секретная служба США изменит состав охраны Байдена, пишет WP
Секретная служба США вносит изменения в группу, которая будет охранять избранного президента Джо Байдена, и планирует добавить агентов, охранявших его и его... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:31
2020-12-31T12:31
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Секретная служба США вносит изменения в группу, которая будет охранять избранного президента Джо Байдена, и планирует добавить агентов, охранявших его и его семью, когда он был вице-президентом, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.Согласно изданию, изменения происходят на фоне опасений со стороны союзников Байдена, что некоторые нынешние агенты охраны были политически связаны с действующим президентом Дональдом Трампом.Представительница Секретной службы Кэтрин Милоан заявила, что ведомство остается верным принципам аполитичности."Секретная служба США обладает уникальными полномочиями по обеспечению защиты назначенных лидеров США и других стран мира и остается неизменно приверженной стандарту высокого качества в этих операциях, является полностью аполитичной и несвязанной с политическими партиями охраняемых лиц", - цитирует газета Милоан.Один из бывших руководителей Секретной считает разумными перестановки в охране Байдена, так как новому президенту будет комфортнее работать "с людьми, которых он знает, которым доверяет, и которые также знают, как он действует".
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Секретная служба США изменит состав охраны Байдена, пишет WP

12:31 31.12.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден в Вашингтоне
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Секретная служба США вносит изменения в группу, которая будет охранять избранного президента Джо Байдена, и планирует добавить агентов, охранявших его и его семью, когда он был вице-президентом, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Согласно изданию, изменения происходят на фоне опасений со стороны союзников Байдена, что некоторые нынешние агенты охраны были политически связаны с действующим президентом Дональдом Трампом.
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Представительница Секретной службы Кэтрин Милоан заявила, что ведомство остается верным принципам аполитичности.
"Секретная служба США обладает уникальными полномочиями по обеспечению защиты назначенных лидеров США и других стран мира и остается неизменно приверженной стандарту высокого качества в этих операциях, является полностью аполитичной и несвязанной с политическими партиями охраняемых лиц", - цитирует газета Милоан.
Один из бывших руководителей Секретной считает разумными перестановки в охране Байдена, так как новому президенту будет комфортнее работать "с людьми, которых он знает, которым доверяет, и которые также знают, как он действует".
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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