Семья обнаружила жуткую находку из другой части света во время прогулки
02:52 31.12.2020 (обновлено: 03:06 31.12.2020)
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Жители Великобритании Рассел Мур и его сестра Трейси Харпер во время прогулки в Нортемптоне обнаружили жуткую находку из другой части света, пишет Northampton Chronicle & Echo.
Город недавно пострадал от сильного наводнения, когда река Нене вышла из берегов. Во время прогулки недалеко от реки британцы увидели несколько вещей, оставшихся после удара стихии, среди находок, к удивлению Мура и Харпер, оказался пустой гроб из Саудовской Аравии.
"Странное зрелище, и я должен признать, что мы действительно осмотрели все вокруг на случай, если тело было поблизости, но мы больше ничего не нашли. Гроб был совершенно цел, но совершенно непонятно, как он туда попал. Мы думали, может быть, кладбище затопило, но поблизости его нет", — сказал Мур.
Он также уточнил, что еще за день до этого поле, на котором оказалась находка, оставалось затопленным водой.
The coffin bears a plaque that says it originates from the Ministry of Health for the Kingdom of Saudi Arabia https://t.co/CTZBX2JoYs— Northampton Chron (@ChronandEcho) December 29, 2020
Как сообщается, к гробу прикреплена табличка, на которой на английском и арабском языках написано, что он принадлежит Министерству здравоохранения Саудовской Аравии. Также у ящика отсутствует крышка.
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