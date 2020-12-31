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Семья обнаружила жуткую находку из другой части света во время прогулки
Семья обнаружила жуткую находку из другой части света во время прогулки
Жители Великобритании Рассел Мур и его сестра Трейси Харпер во время прогулки в Нортемптоне обнаружили жуткую находку из другой части света, пишет Northampton... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T02:52
2020-12-31T03:06
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Жители Великобритании Рассел Мур и его сестра Трейси Харпер во время прогулки в Нортемптоне обнаружили жуткую находку из другой части света, пишет Northampton Chronicle &amp; Echo.Город недавно пострадал от сильного наводнения, когда река Нене вышла из берегов. Во время прогулки недалеко от реки британцы увидели несколько вещей, оставшихся после удара стихии, среди находок, к удивлению Мура и Харпер, оказался пустой гроб из Саудовской Аравии.Он также уточнил, что еще за день до этого поле, на котором оказалась находка, оставалось затопленным водой.Как сообщается, к гробу прикреплена табличка, на которой на английском и арабском языках написано, что он принадлежит Министерству здравоохранения Саудовской Аравии. Также у ящика отсутствует крышка.
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sun, саудовская аравия, великобритания, в мире

Семья обнаружила жуткую находку из другой части света во время прогулки

02:52 31.12.2020 (обновлено: 03:06 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПрогулка
Прогулка - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Жители Великобритании Рассел Мур и его сестра Трейси Харпер во время прогулки в Нортемптоне обнаружили жуткую находку из другой части света, пишет Northampton Chronicle & Echo.
Город недавно пострадал от сильного наводнения, когда река Нене вышла из берегов. Во время прогулки недалеко от реки британцы увидели несколько вещей, оставшихся после удара стихии, среди находок, к удивлению Мура и Харпер, оказался пустой гроб из Саудовской Аравии.

"Странное зрелище, и я должен признать, что мы действительно осмотрели все вокруг на случай, если тело было поблизости, но мы больше ничего не нашли. Гроб был совершенно цел, но совершенно непонятно, как он туда попал. Мы думали, может быть, кладбище затопило, но поблизости его нет", — сказал Мур.

Он также уточнил, что еще за день до этого поле, на котором оказалась находка, оставалось затопленным водой.
Как сообщается, к гробу прикреплена табличка, на которой на английском и арабском языках написано, что он принадлежит Министерству здравоохранения Саудовской Аравии. Также у ящика отсутствует крышка.
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