https://ria.ru/20201231/nakhodka-1591666050.html

Семья обнаружила жуткую находку из другой части света во время прогулки

Семья обнаружила жуткую находку из другой части света во время прогулки

Жители Великобритании Рассел Мур и его сестра Трейси Харпер во время прогулки в Нортемптоне обнаружили жуткую находку из другой части света, пишет Northampton... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T02:52

2020-12-31T02:52

2020-12-31T03:06

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саудовская аравия

великобритания

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Жители Великобритании Рассел Мур и его сестра Трейси Харпер во время прогулки в Нортемптоне обнаружили жуткую находку из другой части света, пишет Northampton Chronicle & Echo.Город недавно пострадал от сильного наводнения, когда река Нене вышла из берегов. Во время прогулки недалеко от реки британцы увидели несколько вещей, оставшихся после удара стихии, среди находок, к удивлению Мура и Харпер, оказался пустой гроб из Саудовской Аравии.Он также уточнил, что еще за день до этого поле, на котором оказалась находка, оставалось затопленным водой.Как сообщается, к гробу прикреплена табличка, на которой на английском и арабском языках написано, что он принадлежит Министерству здравоохранения Саудовской Аравии. Также у ящика отсутствует крышка.

https://ria.ru/20201214/nakhodka-1589215331.html

саудовская аравия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sun, саудовская аравия, великобритания, в мире