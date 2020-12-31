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Плей-лист на Новый год: подо что делать салат и наряжать елку
Плей-лист на Новый год: подо что делать салат и наряжать елку
Составление плей-листа — важное занятие, особенно если хочется создать праздничное настроение. Надо не переборщить с новинками и не удариться совсем уж в... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T08:00
2020-12-31T08:06
культура
музыка
знаменитости
элла фицджеральд
джордж майкл (йоргос кириакос панайотоу)
джастин бибер
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Составление плей-листа — важное занятие, особенно если хочется создать праздничное настроение. Надо не переборщить с новинками и не удариться совсем уж в олдскул. А еще оставить место для хитов и добавить что-то не очень популярное, но свежее. В материале РИА Новости — о том, под какую музыку оливье готовить быстрее и какие треки заставят пританцовывать при уборке.УтроНачинать подготовку к празднику лучше с классики: под "All I want for Christmas is you" Мерайи Кери убирать дом гораздо легче и быстрее.Песня, ставшая одной самых продаваемых в мире, сразу создаст нужную атмосферу.Вообще, можно поставить весь альбом "Merry Christmas": энергичные мотивы с мощным бэк-вокалом в жанре госпела не дадут заскучать. Моментально захочется танцевать по всей квартире — гарантированно!Продолжить стоит под заводную "Ribbons and bows" от кантри-певицы Кейси Масгрейвс.Разбавит сет-лист российская группа "Моя Мишель" и ее "Рождество": атмосферная лирика и синти-поп увлекают с первых аккордов.Наряжать елку лучше всего под мелодичную "Let's make Christmas mean something this year" от Джеймса Брауна или под волшебную "A marshmallow world" Дина Мартина. "Вкусные" слова про зефирные облака не будут отвлекать от раздумий, куда какую игрушку повесить.Финальный аккорд — "The Christmas Song" от The Raveonettes настроит на "прибытие Санты с секретами в руках".ДеньА чтобы морально подготовиться к нарезке салатов или выпечке имбирных пряников, надо как минимум поставить "Новогоднюю" от группы "Дискотека Авария".Трек давно стал если не негласным гимном российского Нового года, то уж точно воспринимается как неотъемлемая часть праздника.Оливье сам себя не приготовит, но под "Rocking around the Christmas tree" время пролетит незаметно. Эту песню про празднование Рождества с привкусом ностальгии с тыквенным пирогом и омелой впервые исполнила Бренда Ли в 1958 году.Но можно выбрать и более современную версию — например, от Майли Сайрус. Певица сделала ставку на более рок-н-рольное звучание и не прогадала: получилось очень энергично.Селедка под шубой требует чего-то более бодрого. Как "Santa loves to boogie", заводной трэк от Asleep at the wheel, или "Mistletoe" Джастина Бибера.Пироги лучше печь под неспешную "It's beginning to look a lot like Christmas" от Майкла Бубле (он сделал из трека что-то по-настоящему волшебное) или "Blue Christmas" Элвиса Пресли. Голос короля рок-н-ролла по-новому вас очарует.А сервировать стол можно под "It's the most wonderful time of the year" от Энди Уильямса. Идеально для создания праздничной атмосферы.ВечерНа отдых перед застольем лучше всего настроит мягкая и запоминающаяся "Let it snow" Фрэнка Синатры. Эта классика — must have любого новогоднего плей-листа.Чтобы не думать о выборе "правильного" трека, можно включить микс песен настоящих легенд: Бинга Кросби, Нэта Кинга Коула, Элвиса Пресли, Дина Мартина. Они нон-стоп исполнят знаменитые рождественские мелодии и помогут расслабиться.А если хочется поэкспериментировать, можно расслабиться под "The Christmas song" Андреа Бочелли и Натали Коул.Предвкушать поздравления и хруст оберточной бумаги от подарков лучше всего за прослушиванием "Happy New Year" ABBA или под современную классику, "Christmas is all around" от Билли Мака — героя фильма "Реальная любовь".В композиции он поет про волшебную атмосферу Рождества — и мелодичная современная баллада, как настоящая цветная гирлянда, подарит предчувствие чуда. НочьКогда песня после релиза сразу становится хитом, а потом на нее делают каверы на протяжении десятков лет — это о чем-то говорит. Все это про "Last Christmas" от Wham!Трек рассказывает о прошлых отношениях Джорджа Майкла, но создает ощущение, что хорошее — впереди.Неудивительно, что композицию оценили и в разные годы перепели Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Florence and the Machine и даже российская группа "Браво".Празднование Нового года можно разбавить чем-то проверенным временем: подойдет красивая мелодия про самого известного оленя — Рудольфа, помощника Санты. Трек от "первой леди джаза" Эллы Фитцджеральд "Rudolph the red-nosed reindeer" отлично звучит под шампанское.Кстати, об Ариане Гранде. Она под влиянием Wham! записала "Santa tell me" в стиле R’n’B.В музыкально сочной композиции певица рассказывает про возлюбленного и ведет своеобразный диалог с Сантой. Сладкую песню лучше всего оставить на десерт.А затем потанцевать под что-то веселое и заводное вроде "Christmas everyday" от мастера романтического соула Смоки Робинсона.
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РИА Новости
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музыка, знаменитости, элла фицджеральд, джордж майкл (йоргос кириакос панайотоу), джастин бибер, элвис пресли, фрэнк синатра, майли сайрус, ариана гранде, тейлор свифт (певица), браво

Плей-лист на Новый год: подо что делать салат и наряжать елку

08:00 31.12.2020 (обновлено: 08:06 31.12.2020)
 
© YouTube канал "Miley Cyrus Army"Кадр из клипа Майли Сайрус
Кадр из клипа Майли Сайрус - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© YouTube канал "Miley Cyrus Army"
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Составление плей-листа — важное занятие, особенно если хочется создать праздничное настроение. Надо не переборщить с новинками и не удариться совсем уж в олдскул. А еще оставить место для хитов и добавить что-то не очень популярное, но свежее. В материале РИА Новости — о том, под какую музыку оливье готовить быстрее и какие треки заставят пританцовывать при уборке.

Утро

Начинать подготовку к празднику лучше с классики: под "All I want for Christmas is you" Мерайи Кери убирать дом гораздо легче и быстрее.
Песня, ставшая одной самых продаваемых в мире, сразу создаст нужную атмосферу.
Вообще, можно поставить весь альбом "Merry Christmas": энергичные мотивы с мощным бэк-вокалом в жанре госпела не дадут заскучать. Моментально захочется танцевать по всей квартире — гарантированно!
Продолжить стоит под заводную "Ribbons and bows" от кантри-певицы Кейси Масгрейвс.

"Микс вестерн-свинга, присыпанный фрагментами классической поп-музыки, создает настроение детского веселья", — так описывает трек сама исполнительница.

Разбавит сет-лист российская группа "Моя Мишель" и ее "Рождество": атмосферная лирика и синти-поп увлекают с первых аккордов.
Наряжать елку лучше всего под мелодичную "Let's make Christmas mean something this year" от Джеймса Брауна или под волшебную "A marshmallow world" Дина Мартина. "Вкусные" слова про зефирные облака не будут отвлекать от раздумий, куда какую игрушку повесить.
Финальный аккорд — "The Christmas Song" от The Raveonettes настроит на "прибытие Санты с секретами в руках".

День

А чтобы морально подготовиться к нарезке салатов или выпечке имбирных пряников, надо как минимум поставить "Новогоднюю" от группы "Дискотека Авария".
Трек давно стал если не негласным гимном российского Нового года, то уж точно воспринимается как неотъемлемая часть праздника.

"Ждать уже недолго,

Скоро будет елка,

Только мало толка,

Если Дед Морозу песню дети не запоют!" ("Дискотека Авария")

Оливье сам себя не приготовит, но под "Rocking around the Christmas tree" время пролетит незаметно. Эту песню про празднование Рождества с привкусом ностальгии с тыквенным пирогом и омелой впервые исполнила Бренда Ли в 1958 году.
© AP Photo / Jeff DalyМайли Сайрус выступает на сцене во время фестиваля Y100 Jingle Ball
Майли Сайрус выступает на сцене во время фестиваля Y100 Jingle Ball - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© AP Photo / Jeff Daly
Майли Сайрус выступает на сцене во время фестиваля Y100 Jingle Ball
Но можно выбрать и более современную версию — например, от Майли Сайрус. Певица сделала ставку на более рок-н-рольное звучание и не прогадала: получилось очень энергично.
Селедка под шубой требует чего-то более бодрого. Как "Santa loves to boogie", заводной трэк от Asleep at the wheel, или "Mistletoe" Джастина Бибера.
Пироги лучше печь под неспешную "It's beginning to look a lot like Christmas" от Майкла Бубле (он сделал из трека что-то по-настоящему волшебное) или "Blue Christmas" Элвиса Пресли. Голос короля рок-н-ролла по-новому вас очарует.
А сервировать стол можно под "It's the most wonderful time of the year" от Энди Уильямса. Идеально для создания праздничной атмосферы.

Вечер

На отдых перед застольем лучше всего настроит мягкая и запоминающаяся "Let it snow" Фрэнка Синатры. Эта классика — must have любого новогоднего плей-листа.
Чтобы не думать о выборе "правильного" трека, можно включить микс песен настоящих легенд: Бинга Кросби, Нэта Кинга Коула, Элвиса Пресли, Дина Мартина. Они нон-стоп исполнят знаменитые рождественские мелодии и помогут расслабиться.
А если хочется поэкспериментировать, можно расслабиться под "The Christmas song" Андреа Бочелли и Натали Коул.
Предвкушать поздравления и хруст оберточной бумаги от подарков лучше всего за прослушиванием "Happy New Year" ABBA или под современную классику, "Christmas is all around" от Билли Мака — героя фильма "Реальная любовь".
В композиции он поет про волшебную атмосферу Рождества — и мелодичная современная баллада, как настоящая цветная гирлянда, подарит предчувствие чуда.

Ночь

Когда песня после релиза сразу становится хитом, а потом на нее делают каверы на протяжении десятков лет — это о чем-то говорит. Все это про "Last Christmas" от Wham!
Трек рассказывает о прошлых отношениях Джорджа Майкла, но создает ощущение, что хорошее — впереди.
Неудивительно, что композицию оценили и в разные годы перепели Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Florence and the Machine и даже российская группа "Браво".
Празднование Нового года можно разбавить чем-то проверенным временем: подойдет красивая мелодия про самого известного оленя — Рудольфа, помощника Санты. Трек от "первой леди джаза" Эллы Фитцджеральд "Rudolph the red-nosed reindeer" отлично звучит под шампанское.
Кстати, об Ариане Гранде. Она под влиянием Wham! записала "Santa tell me" в стиле R’n’B.
В музыкально сочной композиции певица рассказывает про возлюбленного и ведет своеобразный диалог с Сантой. Сладкую песню лучше всего оставить на десерт.
А затем потанцевать под что-то веселое и заводное вроде "Christmas everyday" от мастера романтического соула Смоки Робинсона.
Белый - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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