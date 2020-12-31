https://ria.ru/20201231/moskva-1591677677.html

Москва поднялась на три строчки в международном рейтинге умных городов

Москва поднялась на три строчки в международном рейтинге умных городов

Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных городов (Smart Centres Index) компании Z/Yen и заняла в нем 44-е место, соседями по рейтингу, который оценивает РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T09:33

2020-12-31T09:33

2020-12-31T17:02

москва

технологии

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных городов (Smart Centres Index) компании Z/Yen и заняла в нем 44-е место, соседями по рейтингу, который оценивает подход мегаполисов к инновациям и внедрению технологий, стали Сидней, Бангкок, Мельбурн, Милан. Лидируют в рейтинге Нью-Йорк, Лондон и Сингапур, сообщили РИА Новости в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.​"Москва активно внедряет в жизнь форматы Smart City, интегрируя интернет-технологии в жизнь города. В столице развивается система "умного транспорта", доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов. Система "умного города" помогает всем городским ресурсам функционировать максимально эффективно, что повышает качество жизни москвичей. По уровню цифровизации и развитию технологий Москва успешно конкурирует с ведущими мегаполисами мира в различных международных рейтингах", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.​В комплексе отметили, что ранее заслуги Москвы в этих областях были оценены в исследованиях Intelligence Tech Cities of the Future компании fDi, Services Globalization Index от Tholons, Smart City Index швейцарской бизнес-школы IMD.​Рейтинг Smart Centres Index компании Z/Yen проанализировал 131 город мира, в финальное исследование был включен 51 город, набравший не менее десяти оценок от экспертов в процессе онлайн-анкетирования. Индекс рассчитан на основании 126 статистических и индексных показателей, а также экспертных оценок, которые затем были объединены в три категории: поддержка инноваций, в которой Москва занимает 45-е место, интенсивность разработок — 42-е место, распространение инноваций – 40-е место.​Количество оценивших Москву экспертов во втором исследовании выросло на 33%, почти половина респондентов была из Западной Европы.​"Цифровизация — один из главных факторов развития мегаполисов во всем мире. Конкурентоспособность города во многом зависит от того, насколько широко внедряются технологии во все сферы городской жизни, как быстро развивается информационная инфраструктура, насколько успешны городские экосистемы поддержки инноваций. Москва развивает цифровые технологии опережающими темпами, и наглядной иллюстрацией этого являются продвижение в международных рейтингах и победы в отраслевых конкурсах", — отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.​По данным Аналитического центра города Москвы, компания Z/Yen занимается оказанием услуг в области финансового консалтинга и наиболее известна своим рейтингом глобальных финансовых центров, который выходит дважды в год. Москва в нем с 2017 по 2020 год поднялась на 27 мест — до 62-й строчки.

https://ria.ru/20200804/1575339178.html

https://ria.ru/20200917/gorod-1577222573.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, технологии