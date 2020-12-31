Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201231/mishustin-1591693760.html
Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством
Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:11
2020-12-31T12:11
новый год—2021
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591208421_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_01bc88686ac2ac4624bacd6943588515.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.Мишустин отметил, что "уходящий год был непростым, но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности". Премьер пожелал россиянам крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего.
https://ria.ru/20201231/chudesa-1591603904.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591208421_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_4c81747357e7763894149ca038e3ea1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, общество

Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством

12:11 31.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.
"Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти зимние праздники – самые главные и самые любимые. Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья", - говорится в поздравлении.
Опять ничего не произошло. Почему мы ждём чудес на Новый год - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 12:00ЯсноПонятно
"Опять ничего не произошло". Почему мы ждём чудес на Новый годС самого детства от Нового года намного больше ожиданий, чем от любого другого праздника. Порой эти "ожидания" переносятся и во взрослую жизнь, но вместо "чудес" и "исполнения желаний" случается что-то стандартное (застолье, прогулки, соседский фейерверк). Почему так происходит? Вспомнили истории про самый по-хорошему странный Новый год в жизни.
Мишустин отметил, что "уходящий год был непростым, но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности". Премьер пожелал россиянам крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего.
"Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным", - добавил Мишустин.
 
Новый год—2021Михаил МишустинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния