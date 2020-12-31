Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, соответствующее поздравление опубликовано на сайте кабмина.
"Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти зимние праздники – самые главные и самые любимые. Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья", - говорится в поздравлении.
Вчера, 12:00ЯсноПонятно"Опять ничего не произошло". Почему мы ждём чудес на Новый годС самого детства от Нового года намного больше ожиданий, чем от любого другого праздника. Порой эти "ожидания" переносятся и во взрослую жизнь, но вместо "чудес" и "исполнения желаний" случается что-то стандартное (застолье, прогулки, соседский фейерверк). Почему так происходит? Вспомнили истории про самый по-хорошему странный Новый год в жизни.
Мишустин отметил, что "уходящий год был непростым, но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности". Премьер пожелал россиянам крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего.
"Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным", - добавил Мишустин.