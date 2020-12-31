Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством

"Опять ничего не произошло". Почему мы ждём чудес на Новый год

С самого детства от Нового года намного больше ожиданий, чем от любого другого праздника. Порой эти "ожидания" переносятся и во взрослую жизнь, но вместо "чудес" и "исполнения желаний" случается что-то стандартное (застолье, прогулки, соседский фейерверк). Почему так происходит? Вспомнили истории про самый по-хорошему странный Новый год в жизни.