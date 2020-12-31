https://ria.ru/20201231/korova-1591521543.html

Не ми-ми-ми, а му-му-му. Невыдуманная история о новогоднем чуде

Не ми-ми-ми, а му-му-му. Невыдуманная история о новогоднем чуде

Чудесная история спасения коровы — символа 2021 года — произошла в конце декабря в Калужской области. У Милки умерла хозяйка. Наследники стали распродавать... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T08:00

2020-12-31T08:00

2020-12-31T08:05

многодетные семьи

домашние животные

волонтеры

калужская область

соцсети

животные

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Лина Панченко. Чудесная история спасения коровы — символа 2021 года — произошла в конце декабря в Калужской области. У Милки умерла хозяйка. Наследники стали распродавать хозяйство, но купить телку никто не пожелал: молока у нее оказалось мало. Участь животного была предрешена — на убой. Оставалась неделя, и Милка будто чувствовала: отказывалась от еды, жалобно мычала, из глаз текли слезы. Сохранить ей жизнь помогла публикация в соцсетях.Хотят пустить под ножФамилию и название своего села Елена Б. попросила не указывать, объяснив тем, что ее там и без того считают странной: она подкармливает всех бездомных котов и псов в округе. "У нас не принято жалеть животных, здесь люди считают, что коровы, свиньи, козы нужны только для еды. А когда видят, что я для чужих кошек и собак покупаю корм, удивляются". Время от времени Елена брала молоко у знакомой из соседней деревни. "Услышала, что она умерла, остались животные, которых хотят пустить под нож". Связалась с наследниками. Выяснилось, что те из другой области, поэтому избавляются от хозяйства. "Там были поросенок, куры, утки и две коровы, — перечисляет Елена. — Птицу я у них выкупила. Поросенка пристроила к знакомым — его там точно не съедят. Одну корову родные умершей решили перевезти к себе. А про вторую сказали, что она старая, бодается и молока у нее мало. Возиться с ней никто не хочет, сдадут на мясо".Елена поговорила с соседкой, присматривавшей за коровой. Та сказала, что Милке нет и трех лет. Да, она с характером, но молока вроде бы давала прилично. А сейчас переживает сильнейший стресс: "Не понимает, почему любимая хозяйка не приходит к ней, чтобы покормить, напоить, подоить. Страдает оттого, что никто не погладит, не приласкает". У Лены "защемило сердце от жалости". Стала расспрашивать деревенских, не заберет ли кто Милку к себе. "На "Авито" коровы стоят от 80 тысяч", — отмечает она. Но "убыточная" телка никого не заинтересовала. По 400 рублей за килограммНа бойне Милку, по словам наследников, оценили в 65 тысяч рублей — по 400 за килограмм. Машину заказали на 10:00 19 декабря. Елена расстроилась.Б. проверила, не обманывают ли ее с ценой: "Позвонила на бойню, предложила якобы свою корову. Сказали, что готовы дать тысяч 60-70. Но у меня денег, чтобы еще и ее выкупить, не было. Все, что могла, — приютить ее у себя, обеспечить уходом и кормом". Опыт в передержке кошек и собак у Лены был, и она обратилась за помощью к волонтерам из приюта для бездомных животных. "Вместе мы сочинили пост и разместили его в соцсетях — объявили сбор денег". "Может, совершим предновогоднее чудо и спасем?" — предложила Елена подписчикам.Однако над ней сразу же начали насмехаться. "Вы что, серьезно? Корову выкупаете с бойни? Или это шутка такая?", "Люди, вы очнитесь. Корова — это же мясо, колбаса и многое другое". Акцию называли "разводом", предлагали "открыть сбор на спасение ноутбука". "Отличный бизнес! Лохи скинутся, корову, возможно, и выкупят. Потом с таким же успехом продадут на мясо", — уверяли одни. "Вы ее в дом пенсионеров для крупного рогатого скота отдадите, а после старческой смерти кремируете и похороните на Ваганьковском кладбище?" — издевались другие.В первый день на счет поступило всего сто рублей. "Капля в море. Я не знала, что делать: не могла бросить Милку, понимая, что она погибнет". Была близка к отчаянию. А тут новые подробности: оказывается, спасать нужно не одну жизнь — сразу две. "Соседка-дачница припомнила, что корова в прошлом году первый раз отелилась, после чего давала по десять литров молока. И сейчас, скорее всего, снова беременна". Собрали за два дняТем временем мнения комментаторов в соцсети разделились. У Елены появилась группа поддержки. И пока одни продолжали отпускать злые шутки, другие без лишних слов отчитывались: "500 рублей для Милки", "Две тысячи для спасения коровы". Уже через два дня необходимая сумма была на счету, и Елена сообщила: "Стоп сбор!" "Символ будущего года — корову — спасли от неминуемой смерти!" — отметил кто-то из тех, кто пожертвовал деньги. "А ведь и правда, — говорит Елена. — Я сама и не подумала об этом, не до того было".Но деньги продолжали поступать. Всего пришло 132 тысячи рублей. С разрешения дарителей излишки передали на корм, лечение и стерилизацию бездомных животных. Елена же отправилась за Милкой. "Расплатились с родными ее хозяйки, нашли машину, чтобы перевезти корову: хоть это и недалеко от меня, километров пять, но пешком она бы не дошла, — рассказывает Б. — Сейчас Милка чувствует себя нормально. Я ее, если честно, побаиваюсь. Носила как-то воду и получила: она и правда с норовом, бодается. Ухаживает муж. Ему она охотно подставляет морду, чтобы чесал. А когда он отворачивается, нежно толкает рожками в спину".Сено в хозяйстве Елены было, для Милки купили комбикорм. Вроде бы она сыта и вполне довольна, но ее хотят показать ветеринару — оформить документы и подтвердить беременность. "Я по собаке, кошке определяю, а по корове не могу, и никто мне точно пока сказать не может. Ждем доктора. Но вызвать ветеринара в деревню очень тяжело". Буду приезжать и проверятьПока же для Милки подыскивают семью, где ее не съедят. Еще когда собирали деньги на выкуп, рассматривали несколько вариантов. К примеру, предлагали передать на веганскую ферму. Однако волонтеры считают, что телке будет лучше в многодетной семье. Те, кто жертвовал деньги, выразили опасения: корову держать недешево, как бы не вышло, что опять придется спасать от бойни.В итоге выбрали две кандидатуры. "Одни потом передумали, потому что живут во Владимирской области и везти туда очень дорого". Осталась семья с четырьмя детьми из Калужской области. Двадцать девятого декабря Елена побывала у них, посмотрела, какие там условия. "Сейчас они будут утеплять для кормилицы стойло, обещали в течение недели закончить".Милку Елена передает на особых условиях: "Я буду ее навещать. Для этого хочу найти юристов, которые подскажут варианты. Может, получится в бессрочную аренду сдать. Надо юридически закрепить: ее нельзя продать, убить, подарить".Но есть еще один важный вопрос, над которым ломает голову волонтер. "Если подтвердится, что Милка беременна, нужно думать, как быть с теленком. Одну корову многодетная семья потянет, а вот вторую — не факт. Если же появится бычок, это может стать большой проблемой. Получится, что спасала двоих, а одного пустят на мясо?" — переживает собеседница.Елена понимает, что "утилитарное отношение к животным, наверное, никогда не преодолеть". Однако готова попробовать еще раз, если понадобится.

https://ria.ru/20200522/1571794255.html

https://ria.ru/20201204/veterinar-1587539786.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

многодетные семьи, домашние животные, волонтеры, калужская область, соцсети, животные, общество