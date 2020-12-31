https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591688677.html

В Москве за сутки госпитализировали 1697 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1697 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 1697 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 560 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T11:12

2020-12-31T11:12

2020-12-31T11:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588775307_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_a8d8635f40d3f6af39438324974a1c02.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1697 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 560 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что 9% среди заболевших - дети, 39,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,5% – от 46 до 65 лет, еще 13,6% - от 66 до 79 лет. Также 5,1% среди заболевших - старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва