В Москве за сутки госпитализировали 1697 человек с COVID-19
11:12 31.12.2020 (обновлено: 11:13 31.12.2020)
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1697 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 560 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 6566 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1697 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 560 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 9% среди заболевших - дети, 39,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,5% – от 46 до 65 лет, еще 13,6% - от 66 до 79 лет. Также 5,1% среди заболевших - старше 80 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.