https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591687904.html

Названы регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу

Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки зарегистрирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T11:09

2020-12-31T11:09

2020-12-31T11:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки зарегистрирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Еврейская автономная область - 0,4%, 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область - 0,5%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество