https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591687904.html
Названы регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки зарегистрирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T11:09
2020-12-31T11:09
2020-12-31T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865153_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_5b7e307238085feff66bc49bc7e77532.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки зарегистрирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Еврейская автономная область - 0,4%, 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область - 0,5%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865153_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_28eb67d4cfc9a18011aa69cf71cfd299.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество