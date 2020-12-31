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В Москве выявили 6566 новых случаев коронавируса
В Москве выявили 6566 новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6566, Санкт-Петербурге - 3758, Подмосковье - 1487, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T11:02
2020-12-31T11:02
2020-12-31T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6566, Санкт-Петербурге - 3758, Подмосковье - 1487, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки выявлено в Еврейской автономной области - 16, Ненецком автономном округе - 4, Чукотском автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество