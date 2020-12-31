https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591686757.html

В Москве выявили 6566 новых случаев коронавируса

В Москве выявили 6566 новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6566, Санкт-Петербурге - 3758, Подмосковье - 1487, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T11:02

2020-12-31T11:02

2020-12-31T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 6566, Санкт-Петербурге - 3758, Подмосковье - 1487, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки выявлено в Еврейской автономной области - 16, Ненецком автономном округе - 4, Чукотском автономном округе - 3.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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