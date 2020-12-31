https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591674576.html

В Москве 6076 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

В Москве 6076 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

Ещё 6076 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные медики вылечили более 627 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T09:06

2020-12-31T09:06

2020-12-31T09:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ещё 6076 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные медики вылечили более 627 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.В штабе отметили, что в столице продолжает расти число категорий москвичей, которым доступна запись на прививку от COVID-19. С 28 декабря пройти процедуру бесплатной вакцинации могут горожане старше 60 лет, а также работники сферы общественного питания и жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, волонтеры. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва