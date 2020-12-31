В Москве 6076 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06 31.12.2020 (обновлено: 09:10 31.12.2020)
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ещё 6076 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные медики вылечили более 627 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровели ещё 6076 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 627 368", - сообщили в штабе.
В штабе отметили, что в столице продолжает расти число категорий москвичей, которым доступна запись на прививку от COVID-19. С 28 декабря пройти процедуру бесплатной вакцинации могут горожане старше 60 лет, а также работники сферы общественного питания и жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, волонтеры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.