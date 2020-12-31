https://ria.ru/20201231/kolomoyskiy-1591665877.html

В США хотят конфисковать недвижимость Коломойского

В США хотят конфисковать недвижимость Коломойского

Минюст США хочет конфисковать еще один объект, который связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым, говорится в... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T02:33

2020-12-31T02:33

2020-12-31T03:11

вашингтон

нацбанк украины

геннадий боголюбов

министерство юстиции сша

приватбанк

игорь коломойский

кентукки

даллас

сша

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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Минюст США хочет конфисковать еще один объект, который связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым, говорится в релизе министерства.Предполагается, что в недвижимость были вложены деньги, выведенные из крупнейшего украинского Приватбанка.В августе министерство юстиции США уже требовало от суда конфисковать два офисных здания в Далласе (штат Техас) и Луисвилле (штат Кентукки), а теперь к ним присоединили здание в Кливленде (Огайо). Правда, если ранее стоимость двух зданий оценивалась в 70 миллионов долларов, то теперь минюст приводит более скромные оценки - 60 миллионов за три здания.В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был украинский олигарх Игорь Коломойский, а совладельцем Геннадий Боголюбов. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации этого банка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.Рада Украины 13 мая приняла закон, который делает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

https://ria.ru/20201221/oligarkhi-1590114857.html

https://ria.ru/20200805/1575380025.html

вашингтон

кентукки

даллас

сша

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вашингтон, нацбанк украины, геннадий боголюбов, министерство юстиции сша, приватбанк, игорь коломойский, кентукки, даллас, сша, в мире