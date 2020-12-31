https://ria.ru/20201231/knr-1591717086.html

Глава КНР поздравил китайскую нацию и народы мира с Новым Годом

Глава КНР поздравил китайскую нацию и народы мира с Новым Годом

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайскую нацию и народы всего мира с наступающим 2021 годом. Трансляция велась по каналам Медиакорпорации Китая и на... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T15:48

2020-12-31T15:48

2020-12-31T15:48

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МОСКВА, 31 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайскую нацию и народы всего мира с наступающим 2021 годом. Трансляция велась по каналам Медиакорпорации Китая и на базе интернет-медиа."Уважаемые товарищи, друзья, дамы и господа!Приветствую вас! Вскоре наступит 2021 год. Находясь в Пекине, направляю всем вам наилучшие поздравления с Новым годом!2020 год был годом крайне непростым. Столкнувшись с внезапно вспыхнувшей эпидемией коронавируса, мы продемонстрировали нашу волю и любовь к жизни, придерживаясь принципов "человек превыше всего, жизнь превыше всего", сотворили эпос борьбы с пандемией, наполненный непоколебимой волей и стремлением к победе. В ходе всеобщей борьбы с трудностями мы понимали и чувствовали твёрдость в продвижениях на фронте борьбы, упорно отстаивали достижения, понимали первостепенную важность в совместном преодолении бедствий и горестей, возложили на алтарь победы героические жертвы, стали свидетелями взаимной помощи. От ангелов в белых халатах до воинов - сынов отечества, от научных сотрудников до общественных работников, от добровольцев до строителей, от стариков старше 70 лет до молодого поколения, родившихся после 90-ых годов и после 2000 года. Бесчисленное количество людей посвятили свою жизнь важной миссии, своей искренней любовью отстояли жизни других. Небольшие усилия каждого превратились в мощную силу, в нерушимую стену защиты жизни. Все без исключения и без колебаний, сердце к сердцу, плечом к плечу, каждая трогающая душу сцена продемонстрировала великий дух борьбы с эпидемией.Истоки великолепия в простоте, а герои исходят из народа. Каждый из них заслуживает восхищения! Выражаю сочувствие каждому заразившемуся, посылаю слова уважения каждому народному герою! Я горжусь нашей Великой Родиной и нашим народом, нашим крепким и развивающимся национальным духом!Жизненные невзгоды делают человека сильным, а тщательная полировка наполняет нефрит изяществом. Мы преодолели воздействие эпидемии коронавирусной инфекции, добившись значимых результатов в противоэпидемической работе и в социально-экономическом развитии. Реализация плана "13-ой пятилетки" завершилась полным успехом, обозначены задачи "14-ой пятилетки". Ускоряется формирование новой структуры развития, основательным углублённым образом претворяется в жизнь концепция высококачественного развития.Китай стал одной из первых крупных экономик мира, которая в приоритетном порядке добилась положительной динамики экономического роста. По предварительным оценкам, в 2020 году объем ВВП страны перешагнул отметку 100 трлн юаней. Производство продовольствия и урожайность Китая демонстрируют рост на протяжении 17 лет подряд.Китай добился целого ряда важных прорывов в различных областях науки и техники, включая запуск космических зондов "Тяньвэнь-1" и "Чанъэ-5" и подводного аппарата "Фэньдоучжэ". Бурно и интенсивно развивается строительство порта свободной торговли Хайнань.Кроме того, нам удалось противостоять удару разрушительной водной стихии. Военнослужащие и народные массы, не сдались перед трудностями, объединили свои усилия в целях борьбы с эпидемией, стремясь к минимизации ущерба.Я побывал с инспекционными поездками в 13 провинциях (автономных районах и городах центрального подчинения), где с радостью заметил, что местные жители тщательно и строго соблюдали противоэпидемические требования, не теряли время, чтобы восстановить производство и работу, прикладывали максимум усилий с тем, чтобы расширять инновационную деятельность. Люди нашей страны полны уверенности, стремятся к упорному труду, в стране царит атмосфера жизненной энергии и позитивная сила.В 2020 году мы добились исторических успехов во всестороннем формировании среднезажиточного общества, одержали окончательную победу над борьбой с бедностью. Мы нанесли "сокрушительный удар" по нищете в наиболее отсталых в плане развития районах страны, выполнив сложнейшую задачу в процессе борьбы с бедностью. За 8 лет от нищеты было освобождено около 100 млн человек сельского населения, из-за черты бедности были выведены все 832 наиболее бедных уезда страны. На протяжении последних лет я побывал в 14 беднейших районах, где местные жители, сельчане упорно трудились, а многие кадровые работники посвятили свои жизни оказанию помощи местному населению в преодолении бедности. Все эти картины часто стоят у меня перед глазами. Нам нельзя расслабляться, мы должны продолжать прилагать активные усилия, чтобы нарисовать прекрасную картину возрождения села, уверено двигаться к достижению цели обретения всеобщей зажиточной жизни.В этом году в стране прошёл ряд торжественных мероприятий, посвященных 40-летию создания Специальной экономической зоны в Шэньчжэне и 30-летию развития нового района Пудун в Шанхае. Наполненный жизненной энергией Шэньчжэнь - мегаполис, расположенный на побережье Южно-китайского моря, прекрасные набережные реки Хуанпу в Шанхае... Из первых экспериментальных зон они превратились в зоны показательные, а стремление к экспериментам и новациям трансформировались в движущую силу инновационной деятельности. Реформы и открытость создали чудо развития, в будущем мы должны проявлять больше смелости в углублении реформ и расширении открытости, чтобы написать ещё больше "рассказов весеннего цветения и развития".Когда у людей есть общность интересов и стремлений, они сплочённы, вся наша планета – это единая семья. Пережив "ветра и дожди" уходящего года, мы начали лучше понимать значение и смысл концепции сообщества единой судьбы человечества, глубоко, как никогда.Я провёл переговоры со многими старыми и новыми друзьями по всему миру, участвовал во множестве онлайновых конференций, в которых мы, в большинстве случаев, обсуждали сотрудничество в борьбе с коронавирусом в полном единении и согласии. Путь противостояния пандемии долог и тернист. Народы всех стран мира должны рука об руку, разделяя горести и печали, как можно быстрее рассеять тьму, приложить больше усилий для создания более прекрасной и дружной семьи на нашей планете.В 2021 году празднуется столетие образования Компартии Китая. Столетие широкомасштабного и бурного развития. Первоначальная цель КПК за этот век остаётся твёрдой и непоколебимой. Из Шикумэня в Шанхае до озера Наньху в Цзясине, маленькая "Красная лодка", неся повеления народа и надежду нации, преодолела бурные течения и волны, обошла опасные отмели и превратилась в гигантский корабль, который ведёт Китай к стабильному развитию.Мы прошли сто прекрасных лет из бесконечного пути к достижению великолепных целей. Мы придерживаемся принципа "человек в центре внимания", всегда помним нашу первоначальную цель и миссию, наперекор стихиям, ветру и волнам, на всех парусах двигаясь в авангарде, мы непременно достигнем великого возрождения китайской нации.На историческом перекрёстке "двухсот лет" мы начинаем новый путь всестороннего строительства социалистического модернизированного государства. Путь далёк и тернист, предстоит противостояние множеству трудностей. Благодаря упорной борьбе мы преодолели множество преград – горы и моря. В будущем мы продолжим борьбу, будем смело идти вперёд, чтобы создать более прекрасное будущее.В этот момент в Китае загораются огни праздничных фонарей, семьи собираются вместе. Вскоре наступит Новый год. Желаю, чтобы наша родная земля, наши горы и реки стали ещё более прекрасными, государство было стабильным, а народ жил в достатке. Желаю всем благополучия и счастья!".

https://ria.ru/20201231/otnosheniya-1591688257.html

https://ria.ru/20201230/yantay-1591549976.html

https://ria.ru/20201229/kitay-1591459325.html

https://ria.ru/20201229/kitay-1591457736.html

https://ria.ru/20201229/sobytiya-1591456609.html

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южно-китайское море, си цзиньпин, москва, шанхай, в мире