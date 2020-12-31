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Жена Грачевского рассказала о тяжелом состоянии мужа
Жена Грачевского рассказала о тяжелом состоянии мужа
Екатерина Белоцерковская, жена Бориса Грачевского, режиссера, сценариста и бессменного худрука "Ералаша" в своем Instagram прокомментировала состояние мужа. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T13:09
2020-12-31T13:09
2020-12-31T14:09
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Екатерина Белоцерковская, жена Бориса Грачевского, режиссера, сценариста и бессменного худрука "Ералаша" в своем Instagram прокомментировала состояние мужа. Белоцерковская обратилась напрямую к подписчикам своего аккаунта и сообщила, что состояние ее мужа действительно тяжелое, но оно стабильное, без каких-либо ухудшений. Она также призвала всех пожелать здоровья Грачевскому и не разносить ложных слухов о его самочувствии. Грачевскому 71 год. Сообщалось, что он заразился коронавирусом. Изначально режиссер лечился дома. Но потом был госпитализирован, чтобы врачи могли контролировать ход течения болезни. Сегодня стало известно, что Грачевского перевели в реанимацию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, борис грачевский, москва