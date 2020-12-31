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Жена Грачевского рассказала о тяжелом состоянии мужа
Жена Грачевского рассказала о тяжелом состоянии мужа
Екатерина Белоцерковская, жена Бориса Грачевского, режиссера, сценариста и бессменного худрука "Ералаша" в своем Instagram прокомментировала состояние мужа. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T13:09
2020-12-31T14:09
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россия
борис грачевский
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Екатерина Белоцерковская, жена Бориса Грачевского, режиссера, сценариста и бессменного худрука "Ералаша" в своем Instagram прокомментировала состояние мужа. Белоцерковская обратилась напрямую к подписчикам своего аккаунта и сообщила, что состояние ее мужа действительно тяжелое, но оно стабильное, без каких-либо ухудшений. Она также призвала всех пожелать здоровья Грачевскому и не разносить ложных слухов о его самочувствии. Грачевскому 71 год. Сообщалось, что он заразился коронавирусом. Изначально режиссер лечился дома. Но потом был госпитализирован, чтобы врачи могли контролировать ход течения болезни. Сегодня стало известно, что Грачевского перевели в реанимацию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, борис грачевский, москва

Жена Грачевского рассказала о тяжелом состоянии мужа

13:09 31.12.2020 (обновлено: 14:09 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Грачевский с супругой, актрисой Екатериной Белоцерковской
Режиссер Борис Грачевский с супругой, актрисой Екатериной Белоцерковской - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Екатерина Белоцерковская, жена Бориса Грачевского, режиссера, сценариста и бессменного худрука "Ералаша" в своем Instagram прокомментировала состояние мужа.
Белоцерковская обратилась напрямую к подписчикам своего аккаунта и сообщила, что состояние ее мужа действительно тяжелое, но оно стабильное, без каких-либо ухудшений.
Она также призвала всех пожелать здоровья Грачевскому и не разносить ложных слухов о его самочувствии.

"В реанимацию, да, было необходимо его помещать. Но, давая такие комментарии, пресса может ухудшить его здоровье, конкретно пресса, он читает прессу, он в сознании и разговаривает", — добавила она.

Грачевскому 71 год. Сообщалось, что он заразился коронавирусом. Изначально режиссер лечился дома. Но потом был госпитализирован, чтобы врачи могли контролировать ход течения болезни. Сегодня стало известно, что Грачевского перевели в реанимацию.
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