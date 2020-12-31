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Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом
Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и пожелал им сил и здоровья. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T13:40
2020-12-31T13:40
2020-12-31T13:40
новый год—2021
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и пожелал им сил и здоровья."Всем нам хочу пожелать, чтобы 2021 год принес только все самое хорошее. Здоровья вам, любви и благополучия. С Новым годом", - добавил губернатор.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество