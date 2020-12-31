Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом

"Совсем скоро пробьет полночь и наступит главная ночь в году, которую все мы стараемся провести с родными, друзьями, близкими. Наши самые теплые и добрые слова тем, кто сейчас в красных зонах. Врачам – сил и терпенья, а всем тем, кому пока нездоровится, – побыстрее поправиться и вернуться к семьям", - написал Воробьев в своём Instagram-аккаунте.