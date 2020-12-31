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Новый год—2021
https://ria.ru/20201231/god-1591703901.html
Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом
Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и пожелал им сил и здоровья. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T13:40
2020-12-31T13:40
новый год—2021
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и пожелал им сил и здоровья."Всем нам хочу пожелать, чтобы 2021 год принес только все самое хорошее. Здоровья вам, любви и благополучия. С Новым годом", - добавил губернатор.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом

13:40 31.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОткрытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4
Открытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4 - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и пожелал им сил и здоровья.
"Совсем скоро пробьет полночь и наступит главная ночь в году, которую все мы стараемся провести с родными, друзьями, близкими. Наши самые теплые и добрые слова тем, кто сейчас в красных зонах. Врачам – сил и терпенья, а всем тем, кому пока нездоровится, – побыстрее поправиться и вернуться к семьям", - написал Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 13:02
Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством
"Всем нам хочу пожелать, чтобы 2021 год принес только все самое хорошее. Здоровья вам, любви и благополучия. С Новым годом", - добавил губернатор.
 
Новый год—2021Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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