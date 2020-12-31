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Более 1,5 тысячи аварийных бригад будут дежурить в Москве в Новый год
Более 1,5 тысячи аварийных бригад будут дежурить в Москве в Новый год
Более 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:55
2020-12-31T12:55
новый год—2021
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.По его словам, в период праздников будет осуществляться постоянный контроль работы всех ТЭЦ, районных, квартальных, типовых и малых котельных, обеспечено штатное функционирование тепловых и газовых сетей, газораспределительных пунктов, электрических центров питания.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в период праздников особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.
https://ria.ru/20201231/illyuminatsiya-1590250964.html
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петр бирюков, москва, общество

Более 1,5 тысячи аварийных бригад будут дежурить в Москве в Новый год

12:55 31.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУличное новогоднее украшение на площади Киевского вокзала в Москве
Уличное новогоднее украшение на площади Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все городские службы переведены на усиленный режим работы, который продлится до 10 января включительно. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.
"Оперативно-выездные бригады укомплектованы всеми необходимыми материалами и техникой, подготовлены 2,5 тысяч аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива", - сообщил Бирюков.
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По его словам, в период праздников будет осуществляться постоянный контроль работы всех ТЭЦ, районных, квартальных, типовых и малых котельных, обеспечено штатное функционирование тепловых и газовых сетей, газораспределительных пунктов, электрических центров питания.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в период праздников особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.
 
Новый год—2021Петр БирюковМоскваОбщество
 
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