https://ria.ru/20201231/god-1591698311.html

Более 1,5 тысячи аварийных бригад будут дежурить в Москве в Новый год

Более 1,5 тысячи аварийных бригад будут дежурить в Москве в Новый год

Более 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T12:55

2020-12-31T12:55

2020-12-31T12:55

новый год—2021

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Более 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.По его словам, в период праздников будет осуществляться постоянный контроль работы всех ТЭЦ, районных, квартальных, типовых и малых котельных, обеспечено штатное функционирование тепловых и газовых сетей, газораспределительных пунктов, электрических центров питания.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в период праздников особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20201231/illyuminatsiya-1590250964.html

https://ria.ru/20201231/shampanskoe-1591679044.html

москва

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петр бирюков, москва, общество