Молдавия продлила контракт на поставку и транзит газа из России
16:19 31.12.2020 (обновлено: 17:42 31.12.2020)
© Иллюстрация РИА НовостиМолдавия, газ
© Иллюстрация РИА Новости
КИШИНЕВ, 31 дек — РИА Новости. Действие контрактов на поставку и транзит российского газа между "Газпромом" и Молдавией продлили до конца 2021 года, заявила "Молдовагаз" в Facebook.
"Как сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз", соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке", — добавили в компании.
Как сообщил на прошлой неделе подавший в отставку премьер-министр Молдавии Ион Кину, анонсируя скорое продление контракта, "примерная стоимость для первого триместра 2021 года составит 120-122 доллара за тысячу кубометров".
Сейчас Кишинев покупает у "Газпрома" газ по контракту 2008 года, цены формируются в зависимости от цены на нефть на мировых рынках. Летом 2020 года российская и молдавская компании начали переговоры о новом трехлетнем договоре, но они пока не закончены.
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