https://ria.ru/20201231/gaz-1591720414.html

Молдавия продлила контракт на поставку и транзит газа из России

Молдавия продлила контракт на поставку и транзит газа из России

Действие контрактов на поставку и транзит российского газа между "Газпромом" и Молдавией продлили до конца 2021 года, заявила "Молдовагаз" в Facebook. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T16:19

2020-12-31T16:19

2020-12-31T17:42

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КИШИНЕВ, 31 дек — РИА Новости. Действие контрактов на поставку и транзит российского газа между "Газпромом" и Молдавией продлили до конца 2021 года, заявила "Молдовагаз" в Facebook.Как сообщил на прошлой неделе подавший в отставку премьер-министр Молдавии Ион Кину, анонсируя скорое продление контракта, "примерная стоимость для первого триместра 2021 года составит 120-122 доллара за тысячу кубометров".Сейчас Кишинев покупает у "Газпрома" газ по контракту 2008 года, цены формируются в зависимости от цены на нефть на мировых рынках. Летом 2020 года российская и молдавская компании начали переговоры о новом трехлетнем договоре, но они пока не закончены.

https://ria.ru/20201207/dolg-1588123513.html

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молдовагаз, молдавия, в мире