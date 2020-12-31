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Молдавия продлила контракт на поставку и транзит газа из России
Молдавия продлила контракт на поставку и транзит газа из России
Действие контрактов на поставку и транзит российского газа между "Газпромом" и Молдавией продлили до конца 2021 года, заявила "Молдовагаз" в Facebook. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T16:19
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КИШИНЕВ, 31 дек — РИА Новости. Действие контрактов на поставку и транзит российского газа между "Газпромом" и Молдавией продлили до конца 2021 года, заявила "Молдовагаз" в Facebook.Как сообщил на прошлой неделе подавший в отставку премьер-министр Молдавии Ион Кину, анонсируя скорое продление контракта, "примерная стоимость для первого триместра 2021 года составит 120-122 доллара за тысячу кубометров".Сейчас Кишинев покупает у "Газпрома" газ по контракту 2008 года, цены формируются в зависимости от цены на нефть на мировых рынках. Летом 2020 года российская и молдавская компании начали переговоры о новом трехлетнем договоре, но они пока не закончены.
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молдовагаз, молдавия, в мире

Молдавия продлила контракт на поставку и транзит газа из России

16:19 31.12.2020 (обновлено: 17:42 31.12.2020)
 
© Иллюстрация РИА НовостиМолдавия, газ
Молдавия, газ - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Иллюстрация РИА Новости
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КИШИНЕВ, 31 дек — РИА Новости. Действие контрактов на поставку и транзит российского газа между "Газпромом" и Молдавией продлили до конца 2021 года, заявила "Молдовагаз" в Facebook.
"Как сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз", соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке", — добавили в компании.
Как сообщил на прошлой неделе подавший в отставку премьер-министр Молдавии Ион Кину, анонсируя скорое продление контракта, "примерная стоимость для первого триместра 2021 года составит 120-122 доллара за тысячу кубометров".
Сейчас Кишинев покупает у "Газпрома" газ по контракту 2008 года, цены формируются в зависимости от цены на нефть на мировых рынках. Летом 2020 года российская и молдавская компании начали переговоры о новом трехлетнем договоре, но они пока не закончены.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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