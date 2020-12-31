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В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
Электроснабжение Углегорского района на Сахалине, где проживает более 21 тысячи человек, восстановлено, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T06:16
2020-12-31T06:16
сахалин
южно-сахалинск
углегорский район
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 дек - РИА Новости. Электроснабжение Углегорского района на Сахалине, где проживает более 21 тысячи человек, восстановлено, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.Ранее сообщалось, что из-за обледенения проводов ЛЭП днем в четверг все населенные пункты Углегорского района остались без электричества.По информации пресс-службы, массовые аварийные отключения электроэнергии произошли из-за снегопада. Налипание снега и льда спровоцировало обрыв сетей. В результате была отключена линия электропередачи напряжением 110 кВ.
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сахалин, южно-сахалинск, углегорский район, происшествия

В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение

06:16 31.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСильная метель на Сахалине
Сильная метель на Сахалине - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 дек - РИА Новости. Электроснабжение Углегорского района на Сахалине, где проживает более 21 тысячи человек, восстановлено, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Ранее сообщалось, что из-за обледенения проводов ЛЭП днем в четверг все населенные пункты Углегорского района остались без электричества.
"Крупную энергетическую аварию оперативно устранили в Углегорском районе. Сегодня без электричества там остались сразу все населенные пункты. Проблему удалось устранить в течение часа. Сейчас электроснабжение района полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, массовые аварийные отключения электроэнергии произошли из-за снегопада. Налипание снега и льда спровоцировало обрыв сетей. В результате была отключена линия электропередачи напряжением 110 кВ.
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СахалинЮжно-СахалинскУглегорский районПроисшествия
 
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