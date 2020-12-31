https://ria.ru/20201231/elektrosnabzhenie-1591670070.html

В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение

В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение

Электроснабжение Углегорского района на Сахалине, где проживает более 21 тысячи человек, восстановлено, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T06:16

2020-12-31T06:16

2020-12-31T06:16

сахалин

южно-сахалинск

углегорский район

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 дек - РИА Новости. Электроснабжение Углегорского района на Сахалине, где проживает более 21 тысячи человек, восстановлено, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.Ранее сообщалось, что из-за обледенения проводов ЛЭП днем в четверг все населенные пункты Углегорского района остались без электричества.По информации пресс-службы, массовые аварийные отключения электроэнергии произошли из-за снегопада. Налипание снега и льда спровоцировало обрыв сетей. В результате была отключена линия электропередачи напряжением 110 кВ.

https://ria.ru/20201226/tsiklon-1591012710.html

сахалин

южно-сахалинск

углегорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, южно-сахалинск, углегорский район, происшествия