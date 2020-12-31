https://ria.ru/20201231/elektrosnabzhenie-1591670070.html
В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
Электроснабжение Углегорского района на Сахалине, где проживает более 21 тысячи человек, восстановлено, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T06:16
2020-12-31T06:16
2020-12-31T06:16
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южно-сахалинск
углегорский район
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 дек - РИА Новости. Электроснабжение Углегорского района на Сахалине, где проживает более 21 тысячи человек, восстановлено, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.Ранее сообщалось, что из-за обледенения проводов ЛЭП днем в четверг все населенные пункты Углегорского района остались без электричества.По информации пресс-службы, массовые аварийные отключения электроэнергии произошли из-за снегопада. Налипание снега и льда спровоцировало обрыв сетей. В результате была отключена линия электропередачи напряжением 110 кВ.
https://ria.ru/20201226/tsiklon-1591012710.html
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сахалин, южно-сахалинск, углегорский район, происшествия