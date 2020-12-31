https://ria.ru/20201231/elektrichestvo-1591669401.html

На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек

На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек

Углегорский район на Сахалине, где проживает более 21 тысячи человек, в четверг полностью остался без электроэнергии из-за обледенения проводов ЛЭП, сообщили... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T05:39

2020-12-31T05:39

2020-12-31T05:39

сахалин

южно-сахалинск

углегорский район

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 дек - РИА Новости. Углегорский район на Сахалине, где проживает более 21 тысячи человек, в четверг полностью остался без электроэнергии из-за обледенения проводов ЛЭП, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сахалинэнерго".Район обесточен полностью, сейчас энергетики занимаются плавкой гололёда. Работы продлятся в течение часа, электроснабжение будет восстановлено, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201226/tsiklon-1591012710.html

сахалин

южно-сахалинск

углегорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, южно-сахалинск, углегорский район, происшествия