https://ria.ru/20201231/elektrichestvo-1591669401.html
На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
Углегорский район на Сахалине, где проживает более 21 тысячи человек, в четверг полностью остался без электроэнергии из-за обледенения проводов ЛЭП, сообщили... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T05:39
2020-12-31T05:39
2020-12-31T05:39
сахалин
южно-сахалинск
углегорский район
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 дек - РИА Новости. Углегорский район на Сахалине, где проживает более 21 тысячи человек, в четверг полностью остался без электроэнергии из-за обледенения проводов ЛЭП, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сахалинэнерго".Район обесточен полностью, сейчас энергетики занимаются плавкой гололёда. Работы продлятся в течение часа, электроснабжение будет восстановлено, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201226/tsiklon-1591012710.html
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сахалин, южно-сахалинск, углегорский район, происшествия